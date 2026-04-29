Bán kết lượt đi Champions League, PSG đấu Bayern tại Paris, đã diễn ra không theo bất cứ kịch bản nào mà người ta có thể hình dung. Các ngôi sao hàng đầu đã làm nên trận cầu tuyệt vời 9 bàn thắng và đoàn quân của Luis Enrique tạm dẫn 5-4 sau ‘hiệp 1’, trước khi 2 đội tái đấu vào tuần sau.

Rooney cho rằng, Harry Kane chỉ đang cố động viên đồng đội khi Bayern để thủng 5 bàn mà vẫn khen thủ hay. Ảnh: FC Bayern

Chân sút số 1 của đội, Harry Kane chính là người đưa Bayern vượt lên ở phút 17, bằng pha lập công đầy tự tin từ chấm 11m. Nhưng sau đó. ‘Hùm xám’ để chủ nhà dẫn bàn và khoảng cách thậm chí đã lên đến 5-2.

Dù vậy, Bayern vẫn cứ là Bayern, dù vắng thuyền trưởng Kompany bên ngoài đường biên vì án cấm chỉ đạo (3 thẻ vàng). Họ đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 4-5 tạo thế cân bằng trước bán kết lượt về ở Munich, hứa hẹn tiếp tục hấp dẫn.

Harry Kane có chút tiếc nuối vì lẽ ra Bayern có thể làm chủ cuộc chơi tốt hơn: “Chúng tôi có những thời điểm lẽ ra có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Nhưng Bayern tự hào về việc đã gỡ lại được tỷ số xuống còn 4-5 trên sân khách, sau khi để dẫn 5-2. Càng về cuối trận, chúng tôi chơi càng hay. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình và trở lại với cuộc đua lấy vé chung kết Cúp C1”.

Ngôi sao 32 tuổi chia sẻ thêm: “Mặc dù hôm nay có 9 bàn thắng được ghi, nhưng xuyên suốt trận đấu thì tôi vẫn thấy hàng phòng ngự của Bayern đã chơi rất hay, nhất là trong những tình huống 1 đấu 1.

PSG cùng Bayern làm nên trận cầu hấp dẫn, không uổng công thức đêm với các khán giả như tại Việt Nam. Ảnh: PSG

Bạn có thể thấy là là cuộc đấu của những cầu thủ hàng đầu thế giới – những tiền đạo xuất sắc và những hậu vệ hay nhất. Tất nhiên, đôi khi các chân sút sẽ chiếm ưu thế và thể hiện đẳng cấp của họ, giống như cả PSG và Bayern đã làm hôm nay.

Khi xem lại, bạn sẽ thấy các trung vệ phải sắm nhiều vai trò khác nhau, lúc thì đá như tiền vệ, khi tham gia tấn công, hoặc chơi dạt ra biên đối đầu với các cầu thủ chạy cánh. Phải khen ngợi họ vì đó là một công việc khó khăn và tôi nghĩ hôm nay, họ đã chơi thật xuất sắc”.

Theo cựu tiền đạo MU, Wayne Rooney thì Harry Kane chỉ khen cho “phải phép” thôi, chứ trong lòng thì không nghĩ vậy: “Nghe này tôi rất thích Harry Kane nhưng không đời nào cậu ấy có thể khen hàng thủ Bayern được.

Có thể vì họ là đồng đội nên cậu ấy đang cố gắng tiếp thêm sự tự tin cho họ trước khi Bayern tái đấu PSG vào tuần sau. Tôi nghĩ tối nay cả 2 đội đều phòng ngự rất tệ, nên Kane nói vậy là cho phải phép thôi”.