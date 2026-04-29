Bữa tiệc bóng đá

Thủ đô của bóng đá thế giới dịch chuyển về trung tâm châu Âu, dao động giữa Paris và Munich. PSG và Bayern là hai chất xúc tác. Hai siêu đội bóng. Hai thế lực mạnh mẽ đối đầu tại Công viên các Hoàng tử trong trận lượt đi bán kết mang hương vị chung kết.

Một bữa tiệc bất tận được dẫn dắt bởi nhiều trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, dù nổi tiếng hay chưa, có marketing hay không, nhưng đều là những bậc thầy tuyệt đối của nghệ thuật chơi bóng.

Kvaratskhelia bùng nổ. Ảnh: PSG Inside

Không nghi ngờ gì, đây là trận đấu hay nhất mùa giải. Trước khi bước vào hồi cuối tại Munich trong tuần tới, PSG tạm dẫn 5-4. Chưa từng có trận bán kết Champions League nào ghi nhiều bàn đến vậy.

“Đây là trận đấu mà chúng tôi mơ được chơi từ khi còn nhỏ”, Marquinhos nói trước khi vào phòng thay đồ. Tỷ số chỉ phản ánh một phần của sự vĩ đại ẩn phía sau. Có tới 5 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

“Chóng mặt” vẫn là chưa đủ để mô tả dòng thác cuốn trôi các cầu thủ. PSG áp đặt thứ tốc độ biến Luis Enrique trở thành một HLV khác biệt.

Nhà ĐKVĐ tấn công Bayern Munich với sự tự tin và sức mạnh đặc trưng, trong khi tân vương Bundesliga đáp trả bằng những đường bóng dài, bắt đầu từ Manuel Neuer.

Harry Kane đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát thế trận, đồng thời kích hoạt Luis Diaz và Michael Olise – hai cầu thủ chạy cánh xuất sắc.

Họ không chỉ là những nghệ sĩ rê bóng mà còn là những cầu thủ toàn diện, thi đấu với lòng tự tôn cháy bỏng, càng bị dồn ép càng trở nên mãnh liệt.

Trong khung cảnh ác mộng với các đội đối thủ, bộ ba tấn công của Bayern đã tạo nên những điều phi thường. Chưa bao giờ Achraf Hakimi và Nuno Mendes bị đặt dưới áp lực lớn đến thế.

Trận đấu là một bữa tiệc. Ảnh: Imago

PSG bắt đầu kiểm soát các pha chuyển trạng thái khi một pha tấn công do Khvicha Kvaratskhelia dẫn dắt kết thúc bằng tình huống bóng bật ra đến chân Diaz. Cầu thủ Colombia cầm bóng từ phần sân nhà và thoát pressing mạnh mẽ.

Pha phối hợp Diaz – Kane – Kimich khiến Willian Pacho lao vào truy cản, trọng tài cho phạt đền. VAR giữ nguyên quyết định dù tình huống cho thấy hậu vệ đã chiếm vị trí hợp lệ. Cầu thủ người Anh sút thành công.

Bùng nổ

Matvey Safonov cản phá cú đối mặt của Olise, và từ ngưỡng thua 0-2, trận đấu chuyển hướng với những sai lầm của Aleksandar Pavlovic dưới sức ép PSG.

Luis Diaz xuất sắc. Ảnh: FC Bayern

Tuyến giữa Bayern Munich bộc lộ vấn đề khi Warren Zaire-Emery tạo cơ hội cho Ousmane Dembele đối mặt Neuer – nhưng cú sút lại đi vọt xà. Đó là lời cảnh báo trước bàn gỡ.

Kvaratskhelia, ngôi sao nổi bật của Champions League, người từng hủy diệt Chelsea và Liverpool, tỏa sáng bên cánh trái. Stanisic bị qua người dễ dàng trước khi cầu thủ Georgia dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Một tuyệt phẩm, hơn cả một bàn thắng, như hiệu lệnh tấn công.

Việc Jamal Musiala gặp khó trong phòng ngự trước Neves ở tình huống phạt góc dẫn đến bàn 2-1 cho thấy anh chưa đạt thể trạng tốt sau chấn thương.

PSG dần chiếm ưu thế từng mét sân cho đến khi Olise lên tiếng. Anh đi bóng vào trung lộ ung dung rồi tung cú sút chân trái khiến Safonov không thể cản phá, gỡ hòa 2-2. PSG có dấu hiệu suy giảm ở vị trí thủ môn so với trước.

VAR cho PSG hưởng phạt đền vì lỗi chạm tay của Alphonso Davies, và Dembele nâng tỷ số lên 3-2 trước giờ nghỉ. Hiệp 2 tiếp tục bùng nổ.

Upamecano ghi bàn quan trọng. Ảnh: FC Bayern

Bayern chơi phản công, PSG kiểm soát thế trận bằng pressing. Một pha phá bóng của Neuer trở thành cơ hội cho Vitinha kiến tạo để Hakimi chuyền cho Kvaratskhelia ghi bàn nâng tỷ số 4-2.

Cầu thủ Georgia ăn mừng như thể kết liễu trận đấu. Khi Dembele sút bóng qua chân Upamecano ghi bàn 5-2, khán đài Paris bùng nổ.

Tưởng như trận đấu đã an bài, nhưng Bayern Munich vùng lên khi Musiala dần lấy lại phong độ. Với sự hỗ trợ của Laimer, họ gia tăng sức ép và ghi 2 bàn trong 3 phút nhờ công Upamecano rồi Diaz, thu hẹp cách biệt xuống còn 4-5.

“Đây là trận đấu hay nhất tôi từng chỉ đạo”, Luis Enrique chia sẻ. “Tôi chưa từng thấy cường độ và tốc độ như vậy. Họ khởi đầu tốt với hai cầu thủ chạy cánh. Luis Diaz và Olise từ đâu xuất hiện vậy?”.

Luis Enrique đang chờ điều tương tự tại Allianz Arena: “Trận lượt về ở Munich sẽ tiếp tục là một bữa tiệc. Tôi không mong điều gì khác”.