Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ban đầu ông đề nghị Quốc vương Qatar cho Mỹ mượn một máy bay Boeing 747 để sử dụng tạm thời làm chuyên cơ Không lực Một. Song nhà lãnh đạo Qatar đã đề nghị tặng chiếc máy bay này cho Washington.

Máy bay Không lực Một do Qatar tặng cho Mỹ. Ảnh: US Airforce

“Khi được tặng quà, bạn sẽ nhận, đúng không?”, ông Trump phát biểu trước đám đông tại một cuộc vận động ở bang Arizona hôm 14/10. “Khi họ tặng bạn một chiếc Boeing 747, bạn chỉ cần nói hai từ: ‘Cảm ơn’”.

Theo hãng tin Anadolu, ông Trump cho biết đã liên hệ với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani vì các chuyên cơ tổng thống Mỹ đang sử dụng đã cũ.

“Chúng tôi rất muốn mượn máy bay vì những chuyên cơ của chúng tôi đã 35 năm tuổi... Tôi đã gọi cho người đứng đầu Qatar, một người rất được kính trọng, tuyệt vời, còn trẻ, thực sự rất điển trai… và có rất nhiều tiền”, ông Trump kể lại.

“Tôi nói: ‘Tamim, nếu có thể, thay mặt Mỹ và Không quân, tôi muốn mượn hoặc sử dụng chiếc Boeing 747 của ông làm chuyên cơ Không lực Một trong một thời gian, trong lúc chờ máy bay của chúng tôi’”. Theo lời ông Trump, Quốc vương Qatar từ chối cho mượn và thay vào đó đề nghị tặng máy bay cho Mỹ.

“Ông ấy nói: ‘Không, không, không, không, không, không. Ngài là bạn của tôi. Tôi sẽ không để ngài phải mượn máy bay để sử dụng. Tôi sẽ trao nó cho ngài, thay mặt cho nước Mỹ. Ngài có thể nhận chiếc máy bay này’”, ông Trump thuật lại.

Tổng thống Mỹ cho biết đã chấp nhận chiếc máy bay "thay mặt nước Mỹ".

Máy bay của Qatar đã được Không quân Mỹ định danh là VC-25B. Chiếc máy bay này dự kiến được sử dụng làm chuyên cơ tổng thống tạm thời trong thời gian quân đội Mỹ chờ bàn giao hai máy bay Boeing mới, dự kiến được giao vào năm 2028.