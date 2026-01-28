Tờ The Hill ngày 27/1 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rubio kể: "Trên chuyên cơ có một căn phòng nhỏ với 2 chiếc ghế sofa, tôi thường ngủ ở đó. Mỗi lần muốn ngủ, tôi phải chùm chăn kín đầu như một cái kén hoặc bạn có thể gọi là xác ướp. Trong thời gian bay, Tổng thống Trump sẽ đi khắp cabin để xem ai còn thức, nên tôi phải cố gắng ngụy trang bản thân thành một nhân viên bình thường. Tôi không nghĩ muốn ông ấy muốn thấy Ngoại trưởng của mình ngủ trên sofa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: NYT

Ông Rubio tiết lộ thông tin trên trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sức khỏe của Tổng thống Trump, đặc biệt khi nhà lãnh đạo Mỹ đang tiến gần tới sinh nhật lần thứ 80.

Cuối năm ngoái đã xuất hiện những bức ảnh cho thấy ông Trump "ngủ gật" khi họp nội các. Khi được hỏi về vấn đề này, lãnh đạo Nhà Trắng giải thích ông nhắm mắt vì "buồn chán" và không có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe.

"Các cuộc họp đó không thú vị lắm, tôi phải ngồi trong một căn phòng có 28 người trình bày, lần gần nhất kéo dài 3 tiếng rưỡi. Thỉnh thoảng tôi phải cử động tay để mọi người biết tôi vẫn đang chú ý. Tất nhiên là tôi vẫn nghe từng lời một, dù tôi chỉ mong được rời khỏi đó", ông Trump nói.

Theo The Hill, người tiền nhiệm của ông Trump - cựu Tổng thống Joe Biden cũng nhiều lần phải đối mặt với sự để ý liên quan đến tuổi tác và tình trạng sức khỏe trong thời gian tại nhiệm.