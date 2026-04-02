Theo CNN, một đoạn video mới công bố ngày 1/4 đã ghi lại hình ảnh những tia sáng màu cam rực rỡ, phù hợp với cảnh đạn dược phát nổ sau khi bị nhắm trúng cùng các mảnh vỡ bốc cháy, rơi từ trên cao xuống.

Đoạn video thứ 2 cho thấy những cột khói lớn bốc lên cuồn cuộn từ khu vực này.

CNN cho biết đã xác minh các video trên bằng cách đối chiếu bố cục đường sá, đặc điểm núi non, các tòa nhà, biển báo giao thông và cột đèn đường với những hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao chụp khu vực này.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 28/2, Mỹ đã thực hiện một số cuộc tấn công vào Esfahan, thành phố miền trung cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 350km về phía nam. Esfahan cũng là nơi đặt một cơ sở hạt nhân, được cho đang lưu trữ phần lớn kho uranium được làm giàu mức cao của quốc gia Hồi giáo.

Hôm 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo các máy bay ném bom của nước này đã không kích một kho đạn dược của Iran gần Esfahan.

Giới chức Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.

Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ và Israel vụ đóng cửa eo biển Hormuz

Theo báo Guardian, Trung Quốc cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông qua eo biển Hormuz thời gian qua.

Trong bài phát biểu trước quốc gia tối 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nước nhận dầu mỏ trung chuyển qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất của thế giới, “phải tự lo liệu việc khơi thông” cho tuyến vận tải này.

Khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về phát biểu trên của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: “Nguyên nhân gốc rễ của việc gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz là các hoạt động quân sự bất hợp pháp của Mỹ và Israel chống Iran”.

Phát ngôn viên Trung Quốc cũng kêu gọi các bên liên quan “cùng nhau nỗ lực giảm leo thang tình hình và ngăn chặn sự bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến an ninh kinh tế và năng lượng toàn cầu”.