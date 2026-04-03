Theo đài CBS, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 2/4 đã thông báo về việc tướng Randy George từ chức Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, nhưng không giải thích lý do cụ thể.

"Tướng George sẽ rời khỏi cương vị Tham mưu trưởng Lục quân thứ 41, quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi vô cùng trân trọng nhiều thập niên phục vụ tổ quốc của ông ấy", ông Parnell cho biết.

Tướng Randy George - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ. Ảnh: NYT

Ở thời điểm hiện tại, Lầu Năm Góc chưa công bố ai sẽ là người kế nhiệm tướng George, nhưng có nhiều đồn đoán cho rằng Phó Tham mưu trưởng Lục quân Christopher LaNeve sẽ tiếp quản vị trí này. Ông LaNeve là cựu trợ lý quân sự của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Theo nguồn tin của CBS, chính Bộ trưởng Hegseth là người đã yêu cầu tướng George từ chức, nhằm bổ nhiệm một quan chức được cho là phù hợp hơn với chương trình nghị sự hiện tại của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Động thái thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang để ngỏ khả năng triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran.

"Khác biệt về tầm nhìn là lý do khiến Bộ trưởng Hegseth yêu cầu ông George nghỉ hưu", nguồn tin của CBS tiết lộ.

Trong thời gian vừa qua, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục thực hiện những thay đổi với bộ máy quốc phòng, khi cách chức hàng loạt quan chức quân sự cấp cao như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ C.Q. Brown, Tư lệnh Hải quân Lisa Franchetti, và Phó Tham mưu trưởng Không quân James Slife.