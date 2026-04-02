Theo hãng thông tấn Al Jazeera, mở đầu bài phát biểu tối 1/4, Tổng thống Trump cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích Iran, quân đội Mỹ đã giáng nhiều đòn tàn khốc vào các lực lượng vũ trang Tehran.

“Chỉ mới một tháng kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch ‘Cơn cuồng nộ dữ dội’ nhằm vào Iran. Trong 4 tuần qua, các lực lượng của chúng ta đã giành được nhiều chiến thắng nhanh chóng, quyết định và áp đảo trên thực địa. Hải quân Iran đã biến mất, Không quân Iran đang trong tình trạng suy sụp, phần lớn các lãnh đạo của Tehran thiệt mạng trong khi năng lực tên lửa của họ bị hạn chế. Nước Mỹ đang thắng lớn hơn bao giờ hết”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu đêm 1/4. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ sau đó nhấn mạnh việc ông sử dụng cách tiếp cận mang tính đối đầu với Iran, trong đó việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận quốc tế mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký kết hồi năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 là hành động “cứu Israel và khu vực Trung Đông khỏi sự hủy diệt”.

“Thỏa thuận được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ dẫn đến việc Iran sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân từ nhiều năm trước và sử dụng chúng rồi. Đó sẽ là một thế giới khác khi không còn khu vực Trung Đông và Israel của hiện tại”, ông Trump nói thêm.

Người đứng đầu nước Mỹ lập luận chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” đã làm suy yếu Iran về mặt quân sự khi phá vỡ khả năng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và tước bỏ khả năng chế tạo bom hạt nhân của Tehran. “Tối nay, tôi vui mừng thông báo những mục tiêu chiến lược cốt lõi trên sắp hoàn thành”, ông Trump cho hay.

Ở phần sau của bài phát biểu, ông Trump khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran sẽ “tiếp tục dữ dội trong 2 - 3 tuần tới”, đồng cho biết việc thay đổi chính quyền ở Tehran chưa từng là mục tiêu của Washington.

“Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa chấm dứt mối đe dọa nguy hiểm từ Iran đối với nước Mỹ và thế giới”, ông Trump nói khi kết thúc bài phát biểu.