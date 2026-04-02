Hãng tin IRIB dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh tác chiến quân sự Khatam Al-Anbiya của Iran cho hay Tehran sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp những tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xung đột sẽ kết thúc trong 2 - 3 tuần tới và Washington sắp đạt được các mục tiêu đề ra.

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy tác chiến quân sự Khatam Al-Anbiya của Iran. Ảnh: WANA

“Cuộc xung đột này sẽ tiếp tục cho đến khi Mỹ và Israel hối tiếc và chắc chắn là cùng với sự đầu hàng. Sau những đòn tấn công mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi mà đối phương đã hứng chịu, hãy chuẩn bị tinh thần cho những hành động tàn khốc hơn, quy mô hơn và hủy diệt hơn từ Iran”, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Iran nói.

Quan chức trên sau đó cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc quân đội Iran đã suy yếu, đồng thời khẳng định Mỹ “không biết gì về khả năng chiến lược và to lớn của Tehran”.

“Những trung tâm mà Mỹ tin rằng đã nhắm tới là không đáng kể. Việc sản xuất quân sự chiến lược của chúng tôi diễn ra ở nhiều địa điểm mà Washington hoàn toàn không biết đến và sẽ không bao giờ có thể chạm tới được”, người này nhấn mạnh.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq muốn công dân sơ tán

Báo Guardian đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng 2/4 (giờ Baghdad), Đại sứ quán Mỹ ở Iraq cảnh báo các nhóm dân quân có liên hệ mật thiết với Iran đang lên kế hoạch về nhiều cuộc tấn công ở trung tâm thủ đô Baghdad trong 24 - 48 giờ tới.

“Những nhóm dân quân trên có khả năng sẽ nhắm đến các công dân, doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở ngoại giao, hạ tầng năng lượng, khách sạn, sân bay và nhiều địa điểm được cho có liên hệ với nước Mỹ. Công dân Mỹ ngay lập tức hãy rời Iraq. Chính quyền Baghdad không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Iraq… Thậm chí, một số cá nhân cực đoan có thể mang theo giấy tờ tùy thân để chứng minh họ là người của chính quyền Iraq”, một đoạn trong thông cáo viết.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq sau đó khuyến cáo công dân không nên đi tới các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở thủ đô Baghdad và thành phố Erbil vì “những nguy cơ an ninh hiện hữu từ tên lửa, máy bay không người lái (UAV) hoặc các đòn pháo kích bên trong không phận Iraq”.