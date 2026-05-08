“Các lực lượng Mỹ đã ngăn chặn các cuộc tập kích không có lý do của Iran và đáp trả bằng các cuộc tấn công tự vệ khi các tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz đến Vịnh Oman vào ngày 7/5”, CENTCOM cho biết trong một thông cáo báo chí mới phát đi.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta (DDG 115) của Mỹ thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải đối với một tàu mang cờ Iran đang cố gắng tiến vào một cảng của Tehran. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo CENTCOM, những cơ sở của Iran bị quân Mỹ nhắm mục tiêu bao gồm “các địa điểm phóng tên lửa và UAV, các sở chỉ huy và kiểm soát cũng như các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát”.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin CNN rằng các cuộc tấn công quân sự diễn ra ở nhiều địa điểm, gồm cả thành phố cảng Bandar Abbas, đảo Qeshm và trạm kiểm soát hải quân Bandar Kargan ở thành phố Minab của Iran.

“Các lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, UAV và xuồng nhỏ khi các chiến hạm USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) và USS Mason (DDG 87) của Mỹ đi qua eo biển quốc tế. Không có tài sản nào của Mỹ bị đánh trúng”, CENTCOM cho biết thêm.

Một phát ngôn viên của các lực lượng vũ trang Iran cáo buộc các cuộc tập kích của Mỹ đã nhắm vào các khu vực dân sự dọc theo bờ biển trên đảo Qeshm cũng như các vùng Bandar Khamir và Sirik. Phát ngôn viên Iran cũng khẳng định Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra khi tập kích một tàu chở dầu của Iran đang hướng tới eo biển Hormuz.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cơ sở thương mại tại bến tàu Bahman trên đảo Qeshm đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh Iran và “kẻ thù”. Hệ thống phòng không ở phía tây thủ đô Tehran đã được kích hoạt để đối phó với "các mục tiêu thù địch".

Trong một bài phát biểu qua video được truyền thông nhà nước đăng tải, người phát ngôn Iran tuyên bố Tehran đã đáp trả bằng “hành động tương xứng” khi tấn công các tàu quân sự của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz và phía nam cảng Chabahar.

Mỹ và Iran đã liên tục đọ hỏa lực trong những ngày gần đây, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực gần một tháng. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hôm 5/5 thống kê quân Iran đã tấn công các lực lượng Mỹ hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu ngày 7/4, nhưng không có vụ nào “vượt quá ngưỡng quay trở lại các hoạt động giao tranh toàn diện”.

Theo đài RT, trả lời phỏng vấn kênh ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các cuộc tấn công mới nhất của quân đội nước này nhằm vào Iran “chỉ là cú tát nhẹ”, đồng thời quả quyết lệnh ngừng bắn đạt được giữa hai bên vẫn còn hiệu lực.