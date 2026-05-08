Tờ Washington Post (WP) mới đây đã đăng tải báo cáo dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh, tiết lộ các cuộc tấn công của Iran đã phá hủy ít nhất 228 công trình hoặc thiết bị tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2.

"Quân đội Iran chủ yếu nhắm vào nhà chứa máy bay, doanh trại, kho nhiên liệu, máy bay quân sự, các thiết bị radar, thông tin liên lạc và phòng không quan trọng. Mối đe dọa từ các cuộc không kích đã khiến một số căn cứ của Mỹ ở Vùng Vịnh trở nên quá nguy hiểm để duy trì hoạt động bình thường và các chỉ huy đã sơ tán hầu hết nhân sự từ những địa điểm này ra khỏi tầm bắn của Iran ngay từ đầu cuộc xung đột", WP cho biết.

Hình ảnh vệ tinh về thiệt hại của các căn cứ Mỹ tại Trung Đông trong xung đột Iran. Ảnh: WP

Theo các chuyên gia được WP phỏng vấn, mức độ thiệt hại tại các căn cứ ở Trung Đông lớn hơn nhiều so với những gì chính phủ Mỹ đã công khai thừa nhận hoặc được báo cáo trước đây. Điều này xuất phát từ việc quân đội Mỹ dường như đã đánh giá thấp hệ thống tấn công của Iran, không thích ứng kịp với việc phòng thủ chống lại máy bay không người lái (UAV) cảm tử và không cung cấp đủ sự bảo vệ cho một số căn cứ.

Theo WP, tờ báo này đã phân tích hơn 100 hình ảnh vệ tinh do truyền thông Iran công bố và không phát hiện ra dấu vết chỉnh sửa nào. Cụ thể, trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain cũng như các căn cứ Ali al-Salem, Camp Arifjan và Camp Buehring ở Kuwait là những cơ sở bị thiệt hại nặng nề nhất.

"Các đợt tấn công của Iran rất chính xác. Không có các hố bom ngẫu nhiên nào cho thấy dấu vết bắn trượt mục tiêu", cựu Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ Mark Kansian bình luận.

Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc ước tính chi phí cho cuộc xung đột Iran vào khoảng 25 tỷ USD, phần lớn trong số đó được cho là chi phí đạn dược đã sử dụng. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều. Nếu tính cả chi phí sửa chữa các căn cứ ở Trung Đông, số tiền có thể lên tới 40 - 50 tỷ USD.