Điện Kremlin kiên quyết phủ nhận việc Moscow và Washington đã thảo luận về một kế hoạch trong đó Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga để đổi lấy việc phóng thích các công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga.

Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30/9 đã trả lời câu hỏi về một bài viết trên tờ The Atlantic. Bài viết này dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng một số hạn chế kinh tế nếu Moscow đồng ý thả những cá nhân được đang bị giam giữ bất công.

Điện Kremlin phủ nhận việc Moscow và Washington đã thảo luận về việc Mỹ nới lỏng trừng phạt Nga để đổi lấy việc phóng thích các công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Ảnh: Tass

Theo báo The Atlantic, đề xuất này do đặc phái viên Nhà Trắng John Coale đưa ra và được Tổng thống Trump chấp thuận xem xét từ vài tháng trước. Các nguồn tin của tờ báo phỏng đoán sáng kiến ​​đó có thể cho phép Washington mở rộng hợp tác với Moscow vượt ra ngoài các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine, đồng thời theo đuổi các thỏa thuận liên quan đến dầu mỏ, dầu diesel, khoáng sản đất hiếm và các loại hàng hóa khác của Nga.

The Atlantic ngày 29/9 đưa tin các đặc phái viên của ông Trump đang tìm cách khôi phục quan hệ kinh tế Mỹ - Nga, nhưng cho đến nay vẫn coi việc đạt được ít nhất một lệnh ngừng bắn một phần tại Ukraine là điều kiện tiên quyết.

"Vấn đề này không được thảo luận theo hướng đó và cũng không thể diễn ra như vậy, bởi vì chúng tôi kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng có tù nhân chính trị tại Nga, đồng thời coi cách đặt vấn đề như vậy là hoàn toàn không phù hợp”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm rằng các cơ quan đặc nhiệm của Nga và Mỹ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên liên quan đến các vụ trao đổi tù nhân khác nhau.

Washington và Moscow đã thảo luận riêng về khả năng hợp tác kinh tế. Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow hồi đầu tháng này, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov thông báo hai bên đã thảo luận về các "dự án lớn mang lại lợi ích chung cho cả Nga và Mỹ".

Tờ The Atlantic cho hay Washington đang tìm cách tổ chức các cuộc đàm phán cấp thấp hơn giữa Mỹ, Nga và Ukraine ngay trong tháng tới. Các cuộc thương lượng này có thể tập trung vào một lệnh ngừng bắn hạn chế liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng và có khả năng diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Moscow nhiều lần tuyên bố phản đối một lệnh ngừng bắn tạm thời, với lý do động thái có thể tạo điều kiện cho Ukraine tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang. Giới chức Nga khẳng định xung đột chỉ có thể chấm dứt thông qua một giải pháp toàn diện nhằm giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây ra xung đột.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moscow sẽ không đồng ý tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới vì các nước châu Âu ủng hộ Ukraine có thể lợi dụng động thái này để cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

Triển vọng khôi phục quan hệ kinh doanh giữa Mỹ và Nga trước khi xung đột được giải quyết đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky chia sẻ với tờ The Atlantic rằng ông sẽ tìm cách "ngăn chặn" bất kỳ động thái nới lỏng trừng phạt nào đối với Moscow cho đến khi “các hành động thù địch chấm dứt”.