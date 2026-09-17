Theo báo Guardian, dự luật mang tên "Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026" hôm 16/9 đã được thông qua với tỷ lệ 262 phiếu ủng hộ và 159 phiếu chống vào ngày làm việc cuối cùng trước khi Quốc hội Mỹ nghỉ họp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn Graham, người đã qua đời đầu năm nay, là đồng tác giả và đã đệ trình dự luật này từ hơn 1,5 năm trước.

Dự luật mới siết chặt trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga hiện được trình lên Tổng thống Trump ký duyệt thành luật. Ảnh: CEPA

Tờ The Hill đưa tin 203 hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump và 58 hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 7 nhà lập pháp Cộng hòa và 152 nhà lập pháp Dân chủ bỏ phiếu chống. Dự luật này đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng trước với tỷ lệ áp đảo 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống.

Động thái diễn ra sau cuộc tranh luận gay gắt giữa các nghị sĩ ủng hộ Ukraine và những lo ngại rằng dự luật sẽ trao quá nhiều quyền lực cho tổng thống.

Việc bỏ phiếu thông qua dự luật từng bị trì hoãn kéo dài do sự hoài nghi từ chính quyền Trump. Ban đầu, Nhà Trắng phản đối các biện pháp trừng phạt bổ sung, nhưng gần đây đã thay đổi lập trường, ủng hộ việc đưa dự luật ra xem xét khi các nỗ lực đàm phán với Điện Kremlin nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine không mang lại nhiều kết quả.

Tuy nhiên, dự luật đã vấp phải những trở ngại vào phút chót tại Quốc hội Mỹ khi các thành viên thuộc phe chủ trương biệt lập của đảng Cộng hòa liên kết với các nghị sĩ đảng Dân chủ để cảnh báo rằng ông Trump có thể sử dụng quyền áp thuế mới này để nhắm vào chính các đồng minh của Mỹ.

Theo báo Guardian, dự luật quy định các biện pháp trừng phạt mới đối với giới chức chính trị và quân sự Nga, cũng như các mạng lưới nước ngoài hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt hiện hành. Dự luật cũng nhắm vào đội tàu chở dầu "bóng tối" của Nga, vốn đang cho phép nước này tiếp tục vận chuyển dầu thô đi khắp thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Ngoài ra, dự luật cho phép ông Trump áp thuế lên tới 100% đối với "5 quốc gia hàng đầu tạo điều kiện cho việc né tránh các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga".

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về sự việc.