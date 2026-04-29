Đài RT ngày 28/4 đưa tin Thủ tướng Mali Abdoulaye Maiga mới đây đã cảm ơn "Quân đoàn châu Phi" thuộc Bộ Quốc phòng Nga vì đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn kế hoạch đảo chính tại quốc gia này.

"Các cuộc tấn công cuối tuần trước là một âm mưu nhằm phá hoại tiến trình chuyển đổi chính trị của Mali. Rõ ràng là chỉ có sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài mới cho phép những hành động hèn hạ và man rợ này xảy ra. Mali sẽ tiếp tục cuộc chiến cho tới khi xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố", ông Maiga cho biết.

Theo truyền thông địa phương, lực lượng Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA), một nhóm nổi dậy do người Tuareg điều hành, đã phối hợp với tổ chức Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda để tiến hành các cuộc tấn công đồng thời trên khắp lãnh thổ Mali vào cuối tuần. Trong thời gian này, Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara đã thiệt mạng vì một vụ đánh bom xe.

Cùng ngày 28/4, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một số thông tin về tình hình tại Mali. Bộ này mô tả vụ tấn công là "âm mưu đảo chính của JNIM và FLA nhằm vào chính phủ quân sự Mali", đồng thời đề cao khả năng ứng phó của Quân đoàn châu Phi.

"Lực lượng nổi dậy có khoảng 12.000 tay súng. Chúng tôi cho rằng việc huấn luyện của lực lượng này được thực hiện với sự tham gia của các lính đánh thuê người Ukraine và châu Âu", Bộ Quốc phòng Nga nhận định.