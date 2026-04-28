Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: America Times

Theo hãng tin CNN, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 27/4, ông Nebenzia phát biểu: "Đã có một nỗ lực đổ toàn bộ trách nhiệm lên Iran như thể chính nước này đã tấn công các quốc gia láng giềng và gán cho Iran cố tình cản trở việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz... Trong thời kỳ xung đột, một quốc gia ven biển đang bị tấn công có thể hạn chế lưu thông hàng hải trong vùng lãnh hải của họ vì mục đích an ninh".

Đầu tháng này, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Hôm 27/4, ông Nebenzia đã lên tiếng chỉ trích các quốc gia phương Tây mạnh mẽ hơn. Ông lên án việc Ukraine dùng các thiết bị không người lái tầm xa trên không và trên biển để tấn công các tàu chở dầu liên quan tới Nga ở Địa Trung Hải. Quan chức này cũng chỉ trích châu Âu ủng hộ Ukraine tấn công các tàu thương mại của Nga ở Biển Đen.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Các nước phương Tây đang cố gắng che đậy những hành động bất hợp pháp của họ thông qua viện dẫn các biện pháp cưỡng chế đơn phương".

Sau khi bị Mỹ và Israel tấn công hồi cuối tháng 2, Iran đã hạn chế tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Nước này được cho đã miễn trừ lệnh hạn chế với tàu thuyền Nga, cho phép chúng đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí quá cảnh.

Khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên thế giới đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, khiến bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động hàng hải đều là mối quan ngại lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu.