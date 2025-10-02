Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 4 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tặng hoa, chúc mừng các đại biểu được bầu tham dự Đại hội Đảng lần thứ 14.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương. Đại hội cũng bầu 48 đại biểu cùng với 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong Quân đội tham dự Đại hội Đảng lần thứ 14.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu chủ yếu, các đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội “trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao” trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thống nhất cao với dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội Đảng lần thứ 14. Các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn phù hợp tình hình quốc tế và trong nước.

Đại hội đã thông qua nghị quyết, xác định mục tiêu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 xác định.

Đại hội giao Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa vào cuộc sống...

Xây dựng Quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân đạt nhiều thành tựu.

Trong đó có những lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại và nhu cầu bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân...

Tổng Bí thư cho hay, Đại hội tham gia nhiều ý kiến có giá trị đóng góp vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội 14 của Đảng với sự bổ sung, làm rõ cả về lý luận và thực tiễn nhiều vấn đề quan trọng. Theo Tổng Bí thư, đây chính là sự thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của các đại biểu đối với Đại hội 14 của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Những chủ trương, quyết sách mà Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Đại hội đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh, mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư vui mừng thông báo Đại hội đã thành công rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành công của Đại hội biểu thị sự thống nhất cao về ý chí, niềm tin của Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Thành công của Đại hội là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm, đồng sức xây dựng Quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên hành trình hiện đại hóa từng sĩ quan, từng chỉ huy, mỗi chiến sĩ, từng đơn vị, từng quân chủng, từng binh chủng, quân đoàn, binh đoàn và hiện đại hóa toàn quân.

Thành công của Đại hội còn khẳng định sự không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...

Tổng Bí thư lưu ý, các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và các văn kiện Đại hội; đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống, làm cho nghị quyết thực sự có sức sống...