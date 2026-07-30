Trang tin quân sự Defense Express ngày 29/7 đã đăng tải bài phỏng vấn với chỉ huy Hektor của đại đội UAV thuộc Lữ đoàn cơ giới số 115 của Ukraine, qua đó tiết lộ hiện trạng các hệ thống pháo binh của Nga trên tiền tuyến.

"Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad hiện hiếm khi được Nga sử dụng tại khu vực do đơn vị của tôi phụ trách, bởi loại khí tài này đang trở thành mục tiêu săn tìm của các UAV Ukraine. Với việc các hệ thống pháo hạng nặng như Grad được điều chuyển tới vị trí khác, đối thủ chủ yếu dựa vào pháo tự hành tầm xa Msta-S để hỗ trợ cho bộ binh trên tiền tuyến. Thỉnh thoảng Nga cũng có sử dụng pháo Tornado, song tần suất thấp hơn đáng kể so với Msta-S", Thượng sĩ Hektor cho biết.

UAV của Ukraine phát hiện một pháo phản lực BM-21 Grad bên phía Nga. Ảnh: Defense Express

Theo chỉ huy người Ukraine, chiến thuật tiến công của Nga vẫn chủ yếu dựa vào các nhóm bộ binh quy mô nhỏ, tận dụng điều kiện thời tiết, đặc biệt là sương mù dày đặc để che dấu phương án di chuyển.

"Sương mù khiến cho hoạt động trinh sát trên không trở nên khó khăn hơn, tạo điều kiện cho đối thủ tiếp cận với vị trí phòng thủ. Tuy nhiên, lực lượng Nga hiện không thể đẩy nhanh quá trình tiến công trong đêm, bởi các UAV của chúng tôi đã được trang bị hệ thống camera tầm nhiệt hiện đại", Hektor nói.

BM-21 Grad là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô đưa vào sử dụng trong quân đội từ đầu thập niên 1960. BM-21 bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn; dài 7,35m; rộng 2,4m và cao 3,09m. Kíp chiến đấu gồm 6 người.

Khi mới được đưa vào biên chế của quân đội, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6 - 20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, các chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau để BM-21 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ san phẳng các công sự, trại lính cho đến rải mìn chống tăng, gây nhiễu sóng radio…