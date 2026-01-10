Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo hãng thông tấn TASS, đoạn video do quân Nga chia sẻ cho thấy hệ thống BM-21 Grad của nước này đang phóng một loạt tên lửa vào các vị trí phòng thủ của binh sĩ Ukraine tại vùng biên giới Sumy trong đêm tối.

“Sau khi nhận dữ liệu tọa độ về nhóm lính Ukraine đang tập trung tại công sự gần một khu định cư ở Sumy, kíp pháo thủ điều khiển Grad đã thực hiện đòn tấn công bằng loạt tên lửa chính xác vào khu vực được chỉ định. Trinh sát từ máy bay không người lái (UAV) cho thấy các mục tiêu đã bị vô hiệu hóa”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 9/1.

BM-21 Grad là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô đưa vào sử dụng trong quân đội từ đầu thập niên 1960. BM-21 bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn; dài 7,35m; rộng 2,4m và cao 3,09m. Kíp chiến đấu gồm 6 người.

Pháo BM-21. Ảnh: Army Recognition

Khi mới được đưa vào sử dụng trong quân đội, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6 - 20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, các chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau để BM-21 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ san phẳng các công sự, trại lính đối phương cho đến rải mìn chống tăng, gây nhiễu sóng radio…