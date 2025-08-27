Khối quân nhân Nga, Lào và Campuchia cùng các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam tối nay tham sơ duyệt tại quảng trường Ba Đình.
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga, hộ tống khối Quốc kỳ đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Nga - Lục quân, Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga.
Khối Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang cách mạng chủ lực của dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh dân tộc, dân tộc 2 nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vững chắc, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia: Trong tình hữu nghị đoàn kết lâu đời giữa 2 nước, Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau và chiến đấu, giành độc lập, tự do cho đất nước mình. Ngày nay, Quân đội 2 nước tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ 2 nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền bỉ lâu dài”.
Tại Quảng trường Ba Đình, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 tối nay tổ chức sơ duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.