VTV A.O. SMITH Pickleball Open 2025 chính thức khép lại sau ba ngày tranh tài sôi động. Với sự góp mặt của 700 VĐV, 11 nội dung thi đấu và tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, giải đấu xác định được những nhà vô địch đầu tiên, khẳng định vị thế của pickleball trong đời sống thể thao Việt Nam.

Một trong những bất ngờ lớn của giải là Quang Dương kết hợp với Xuân Hoà, và cặp đôi Đạt “trố” với Sophia Phương Anh không thể lọt vào trận chung kết nội dung đôi nam nữ Open. Ở nội dung này, bộ đôi Bội Ngọc – Văn Phương lên ngôi thuyết phục khi đánh bại Trần Quang Trường – Liên Ngô ở trận chung kết.

BTC trao giải cho các VĐV ở nội dung đôi nam.

Ở nội dung được quan tâm và thu hút người yêu pickleball nhiều nhất là đôi nam Open, tưởng như người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa cặp đôi anh em Quang Dương – Bảo Dương gặp Trương Vinh Hiển – Minh Quân. Đáng tiếc, Quang Dương dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, đồng nghĩa chức vô địch nội dung này thuộc về cặp đôi Vinh Hiển – Minh Quân.

Giải năm nay cũng là sân chơi cho thế hệ VĐV trẻ triển vọng, tiêu biểu là cặp đôi nhỏ tuổi nhất Phương Trang Anh (16 tuổi) và Phạm Ngọc Hà Vy (13 tuổi). Với lối chơi linh hoạt, tự tin và khát khao chinh phục, hai tay vợt trẻ để lại dấu ấn mạnh mẽ, trở thành thế hệ kế cận đầy năng lượng và tiềm năng của pickleball Việt Nam.