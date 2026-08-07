Nguyễn Quang Hải đã tạo nên dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi góp mặt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia tại lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Đây là lần thứ 84 tiền vệ sinh năm 1997 khoác áo đội tuyển quốc gia, giúp anh chính thức vượt qua cựu tiền đạo Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Quang Hải lập kỷ lục khoác áo ĐT Việt Nam - Ảnh: SN

Trước đó, Quang Hải đã cân bằng kỷ lục của Công Vinh sau khi được tung vào sân trong những phút cuối trận thắng Indonesia 3-0 ngày 3/8. Chỉ vài ngày sau, anh tiếp tục được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ở trận gặp Campuchia để độc chiếm cột mốc này.

Quang Hải có trận ra mắt ĐT Việt Nam vào tháng 6/2017 trong trận hòa Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Kể từ đó đến nay, anh góp công đáng kể vào giai đoạn thành công của bóng đá Việt Nam với các danh hiệu ASEAN Cup 2018, ASEAN Cup 2024, cùng nhiều cột mốc đáng nhớ khác. Tiền vệ này có 15 bàn thắng trong màu áo ĐTQG.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang Sik. Không chỉ đảm nhiệm vai trò tổ chức lối chơi, anh còn được tin tưởng trao băng đội trưởng trong hành trình bảo vệ chức vô địch khu vực.

Với phong độ và vị trí hiện tại, Quang Hải hoàn toàn có thể tiếp tục kéo dài kỷ lục khoác áo đội tuyển, thậm chí hướng tới cột mốc 100 trận quốc tế trong tương lai.

Nếu cùng tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026, anh cũng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam có 3 lần vô địch giải đấu số một Đông Nam Á.

Video bàn thắng Việt Nam 3-1 Campuchia (nguồn: FPT Play)

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