Video Đình Bắc mở tỷ số cho ĐT Việt Nam (nguồn: FPT Play)
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Ghi bàn:
Việt Nam: Đình Bắc (18')
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Campuchia
Việt Nam: Patrik Lê Giang (1), Xuan Manh Pham (7), Thanh Chung Nguyen (16), Viet Anh Bui Hoang (20), Tien Anh Truong (15), Pham Thành Long Lê (8), Quang Hai Nguyen (19), Hoang Duc Nguyen (14), Van Vi Nguyen (3), Dinh Bac Nguyen (9), Hai Long Nguyen (18)
Campuchia: Salim Koy (1), Sovann Ouk (18), Vakhim Im (24), Dimong Sophal (3), Makara Tum (15), Ty Sa (17), Samuel Bong (8), Ogawa Yudai (6), Hikaru Mizuno (5), Sokmeng Chea (26), Soknet Hav (14)
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Campuchia...
34'
Thủ thành Patrik Lê Giang lao ra rất nhanh, phá bóng ngay trước khi tiền đạo Campuchia có thể dứt điểm. Trong tình huống này bộ đôi trung vệ của ĐT Việt Nam bị qua mặt.
22'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Đình Bắc nhưng pha dứt điểm chìm đưa bóng đi đúng vị trí của thủ môn Campuchia.
18'
Đình Bắc mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Xuất phát từ pha pressing thành công của ĐT Việt Nam, Đình Bắc nhận đường chuyền của đồng đội. Tiền đạo của CAHN đột phá dũng mãnh trước sự theo kèm của 3 cầu thủ Campuchia rồi sút tung lưới đội khách.
13'
Thành Chung bất cẩn khi nhận được chuyền của Xuân Mạnh, anh bị Samuel Bong đoạt mất bóng rồi dẫn vào vòng cấm. May cho đội chủ nhà khi thủ thành Lê Giang lao ra thu hẹp góc sút khiến cầu thủ mang áo số 8 của Campuchia dứt điểm vọt xà ngang.
11'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Campuchia.
5'
Được đánh giá cao hơn, lại được chơi hơn người, ĐT Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng không ồ ạt.
20h00
Trọng tài chính người Hồng Kông (TQ) thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, cặp đấu giữa chủ nhà Singapore và Indonesia cũng được khởi tranh.
19h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, đội chủ nhà ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi các cầu thủ Campuchia mặc quần áo màu xanh.
19h40
19h30
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
19h10
18h46
18h40
18h20
Phong độ & Lịch sử đối đầu
Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 1, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.
Phong độ Campuchia: Trong 5 trận gần nhất, Campuchia thắng 3, thua 2, ghi 11 bàn và để thủng lưới 7 lần.
Lịch sử đối đầu: Việt Nam hoàn toàn áp đảo Campuchia trong 5 lần gặp gần nhất với thành tích toàn thắng, trong khi Campuchia chưa có được trận hòa hay chiến thắng nào trước đối thủ.
17h56
Tuyển Việt Nam đang có lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách.
Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik dẫn đầu bảng A với 7 điểm, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới, sở hữu hiệu số vượt trội +10. Singapore cũng có 7 điểm nhưng xếp sau với hiệu số +3, trong khi Indonesia đứng thứ ba với 6 điểm.
Ở lượt đấu cuối, Việt Nam tiếp đón Campuchia trên sân nhà, còn Singapore và Indonesia phải đối đầu trực tiếp. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển áo đỏ chắc chắn giữ ngôi đầu bảng với 10 điểm. Ngay cả khi hòa, Việt Nam vẫn giành quyền vào bán kết.
Về lý thuyết, Việt Nam chỉ có thể bị loại nếu thua Campuchia với cách biệt cực lớn, đồng thời Indonesia thắng Singapore và tạo ra sự thay đổi về hiệu số. Đây là kịch bản gần như không tưởng khi Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp.
Mục tiêu của tuyển Việt Nam lúc này không chỉ là vượt qua vòng bảng, mà còn hướng tới vị trí dẫn đầu để tránh gặp Thái Lan – đội bóng đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng B – ở bán kết ASEAN Cup 2026.
18h00
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Đội hình đều đạt trạng thái thể lực tốt. Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng thi đấu.
Campuchia: Taing Bunchhai là trường hợp đáng chú ý phải rút lui vì chấn thương. Ngoài ra, một số gương mặt giàu kinh nghiệm như Keo Soksela, Nick Taylor hay Min Ratanak không góp mặt trong danh sách dự giải. Đội hình hiện tại gần như không có thêm ca chấn thương mới.