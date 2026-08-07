Phong độ & Lịch sử đối đầu

Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 1, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Phong độ Campuchia: Trong 5 trận gần nhất, Campuchia thắng 3, thua 2, ghi 11 bàn và để thủng lưới 7 lần.

Lịch sử đối đầu: Việt Nam hoàn toàn áp đảo Campuchia trong 5 lần gặp gần nhất với thành tích toàn thắng, trong khi Campuchia chưa có được trận hòa hay chiến thắng nào trước đối thủ.