Tỉnh Quảng Ninh đã định hướng: tỷ trọng của ngành trồng trọt trong ngành nông nghiệp giảm dần, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích các loại cây có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Đồng thời ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh cơ giới hóa với tỷ lệ cơ giới hóa trong canh tác đạt trên 80%, trong đó máy làm đất phục vụ sản xuất lúa đạt gần 100% diện tích; đối với vùng sản xuất tập trung, máy gặt đập liên hợp đảm nhận 100% diện tích; máy tuốt, xay, xát lúa đáp ứng 100% diện tích.

Nhờ đó, năng lực sản xuất nông nghiệp của tỉnh được duy trì ổn định, tạo nguồn cung lớn và đa dạng cho cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 50 mã số vùng trồng với diện tích trên 1.030ha (trong đó 29 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu và 21 mã số vùng trồng phục vụ nội tiêu) và 6 mã số cơ sở đóng gói. Trên 11.200ha cây trồng các loại được nông dân áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp.

Các mô hình thực hành, ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng (lúa, rau, cây ăn quả...) đã đem lại hiệu quả về kinh tế cho người dân, là cơ sở để nhân rộng và tuyên truyền chương trình quản lý dịch hại trong cộng đồng, đồng thời góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường sinh thái.

Toàn tỉnh hiện có 437 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phần lớn là sản phẩm nông nghiệp chế biến, sản phẩm đặc trưng vùng miền. Trong đó, có 8 sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Năm 2025, tổng sản lượng nông sản cần tiêu thụ tại chỗ của tỉnh dự kiến khoảng 68.700 tấn thịt lợn hơi, 30.200 tấn thịt gia cầm, 8.900 tấn thịt trâu bò, 179.900 tấn thủy sản và hơn 219.500 tấn lương thực cây có hạt. Đây là nguồn hàng phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối cung - cầu, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về mở rộng thị trường và đảm bảo khả năng tiêu thụ liên tục, bền vững.

Miến dong - Sản phẩm OCOP của xã Bình Liêu

Để hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã mở rộng thị trường, từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 3 hội chợ OCOP, 6 tuần hàng Việt, 3 hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm và “Tuần lễ nông sản Quảng Ninh online 2025”. Cùng với đó, tỉnh phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp tham gia 8 sự kiện xúc tiến thương mại và hội chợ ngoài tỉnh, đưa nhiều sản phẩm chủ lực như thủy sản, nông sản hữu cơ, sản phẩm OCOP tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối hiện đại và thị trường tiêu dùng lớn.

Đặc biệt, cuối tháng 10 vừa qua, tỉnh đã tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp cung ứng, tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản an toàn tỉnh với các tỉnh năm 2025. Hoạt động này là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo chuỗi, tăng cường liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ; mở rộng ứng dụng số trong truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử; tăng cường quảng bá thương hiệu OCOP. Đây là những hướng đi then chốt giúp nông sản Quảng Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và tính bền vững.

Với những thành tựu đã đạt được nhờ tỉnh chú trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại một cách bài bản, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, đồng thời mở rộng mạng lưới liên kết với các tỉnh, thành và thị trường quốc tế. Phát huy những nền tảng đã có, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, gắn với chiến lược chuyển đổi tăng trưởng xanh của địa phương.

Minh Yến