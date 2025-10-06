Tại họp báo thường kỳ quý 3 ngày 6/10, bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, cho biết toàn ngành dự kiến sáp nhập, giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục.

Hiện toàn tỉnh có 637 cơ sở gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học, cao đẳng, trung cấp; trong đó có 56 trường tư thục.

Bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh thông tin tại họp báo. Ảnh: Phạm Công

Theo phương án sắp xếp, hệ mầm non có 185 trường, sẽ tính toán để giảm 88 trường. Hệ tiểu học có 152 trường, dự kiến giảm 48 trường. Bậc THCS và các trường liên cấp tiểu học - THCS có 183 trường, sẽ giảm 115 trường. Bậc THPT và trường liên cấp có cấp THPT có 36 trường, sẽ giảm 2 trường. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có 14 đầu mối, đơn vị sẽ tính toán để giảm đi 13 đầu mối.

"Như vậy, sau sáp nhập, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đã rà soát rất kỹ lưỡng để giảm được khoảng 50% theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong số đó, rà soát 520 cơ sở do cơ quan cấp xã quản lý và trên 50 đầu mối do Sở GD-ĐT quản lý", bà Thu cho biết.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông đã được cân nhắc để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người học và nhân dân.

Sau sáp nhập, hệ thống được tinh gọn đầu mối, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản trị nhà trường, đặc biệt góp phần điều tiết hệ thống giáo viên, tránh việc thừa thiếu cục bộ hiện nay.

