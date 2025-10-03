Mới đây, anh Đ., phụ huynh có con gái đang học lớp 11 của Trường THPT Trường Chinh (TPHCM) chia sẻ bức xúc khi con mình bị giáo viên chủ nhiệm và giám thị nhà trường quy chụp liên quan đến vụ mất điện thoại của một học sinh khác trong lớp.

Theo anh Đ., chiều 29/9, một học sinh trong lớp phát hiện mất điện thoại. Do không có mặt tại trường, cô T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp đã nhắn tin trong nhóm lớp để thông báo nhưng không có phản hồi. Tối cùng ngày, giáo viên tiếp tục nhắn trong nhóm chát phụ huynh của lớp.

Sáng ngày 30/9, sau tiết dạy, cô T.H yêu cầu tất cả học sinh trong lớp viết ra giấy về việc “nghi ngờ bạn nào và lý do, hoặc không có thì để trống…” và nộp lại. Song, đến gần 11h ngày 30/9, học sinh bị mất đã nhận lại điện thoại từ giám thị sau khi cô lao công phát hiện được tại khu vực nhà vệ sinh.

Anh Đ. cho biết thêm, chiều cùng ngày, dù đã tìm được điện thoại nhưng giám thị nhà trường vẫn mời một số học sinh, trong đó có con anh, xuống làm việc và viết tường trình. “Con tôi bị quy chụp là ‘nghi phạm số 1’ chỉ vì mang cặp vào nhà vệ sinh vào cuối giờ, mặc dù con khẳng định chỉ vì lúc đó đi vệ sinh vào tiết cuối nên mang luôn cặp để về nhà”, anh Đ. nói.

Chưa hết, ngày 1/10, giám thị tiếp tục gọi học sinh làm việc lần hai, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại và đọc tin nhắn giữa các bạn với nhau.

Chia sẻ với VietNamNet, vị phụ huynh cho rằng, việc giáo viên chủ nhiệm bắt các học sinh viết giấy nêu tên nghi ngờ nhau là phản giáo dục, gây mất đoàn kết trong lớp và ảnh hưởng, tổn hại đến danh dự và tâm lý học sinh.

Anh Đ. cũng cho rằng việc giám thị nhà trường yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại, đọc tin nhắn là xâm phạm quyền riêng tư, tạo áp lực tinh thần nặng nề tới các học sinh. Chưa kể, việc giám thị nhiều lần buộc viết tường trình, dễ khiến các em rơi vào thế bị áp đặt, dễ dẫn đến việc phải “thừa nhận vô căn cứ”.

“Những ngày qua, con gái tôi cứ lủi thủi trong phòng một mình, làm cha làm mẹ, chúng tôi rất đau lòng. Ở lứa tuổi ẩm ương này, chúng tôi rất lo sợ con bị ảnh hưởng tâm lý mà có những suy nghĩ, hành động dại dột, thiếu suy nghĩ, không lường trước được”, anh Đ. bày tỏ.

Anh Đ cho rằng, nhà trường cần phải giải quyết vụ việc này một cách dứt khoát, kịp thời, nói rõ cái đúng cái sai về hành xử của giáo viên chủ nhiệm và giám thị để giải tỏa được tâm lý cho học sinh cũng như bức xúc của phụ huynh. “Tôi muốn có một buổi nói rõ việc nghi ngờ này là thiếu căn cứ, không đúng hoặc một lời xin lỗi công khai. Con gái tôi lớp 11 rồi, giờ nếu không làm rõ, các bạn nhìn vào con như thế nào khi là ‘nghi ngờ số 1’. Việc này rất đau lòng và phản giáo dục”, anh Đ. nói.

Về vấn đề này, ông Trịnh Duy Trọng, Hiệu trường Trường THPT Trường Chinh cho hay, qua báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm và giám thị, việc yêu cầu học sinh viết giấy nghi ngờ hay mời làm việc, viết tường trình… đều xuất phát từ mục đích tìm hiểu sự việc và giáo dục học sinh.

Theo ông Trọng, khi xảy ra vụ việc, cô giáo đã cố xử lý “nhẹ nhàng, kín đáo” bằng cách thông báo trong nhóm lớp rồi tới nhóm phụ huynh. Do vị trí ngồi gần nhau giữa học sinh bị mất điện thoại và con của anh Đ., nên giám thị đã mời em này làm việc. Ông Trọng cho rằng, do thông tin chưa được cập nhật kịp thời, giám thị vẫn tiến hành các bước tìm hiểu dù điện thoại đã được tìm thấy trước đó.

Về việc yêu cầu học sinh trong lớp viết tên ‘người nghi ngờ’, ông Trọng cho hay, giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn rõ quy tắc thực hiện để đảm bảo công bằng, minh bạch, không ai sao chép ý kiến của ai. Ông khẳng định không có sự trù dập hay trả thù cá nhân trong quá trình xử lý, mà mục đích là tìm hiểu thông tin để có hướng giáo dục phù hợp.

Theo ông Trọng, nhà trường mới chỉ đang tìm hiểu sự việc nên chưa thể đưa ra kết luận đúng sai. Do đó, những yêu cầu của phụ huynh, nhà trường chưa đáp ứng ngay được, bởi cần có quá trình xác minh.