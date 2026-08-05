Trao đổi với VietNamNet ngày 5/8, đại diện Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết, 5 thí sinh bị hủy kết quả thi tốt nghiệp do vi phạm quy chế tại điểm thi Trường THPT Lê Trực không thuộc diện được tổ chức thi lại trong năm nay như các thí sinh vi phạm tại Tuyên Quang. Theo quy định hiện hành, các em sẽ được đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Trước câu hỏi vì sao các thí sinh trong vụ việc vi phạm quy chế thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được tổ chức thi lại vào giữa tháng 8, trong khi các thí sinh ở Quảng Trị không được áp dụng hình thức này, đại diện Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết việc xử lý căn cứ vào kết quả xác minh, điều tra của cơ quan công an.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng kèm hình ảnh chụp email và tin nhắn gửi đến các cơ quan chức năng, phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thông tin phản ánh lên mạng xã hội về tiêu cực tại kỳ thi ở Trường THPT Lê Trực. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Người phản ánh cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi lộn xộn.

Bài đăng còn nêu tại phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, dự thi. Người phản ánh đề nghị Bộ GD-ĐT vào cuộc làm rõ để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, xác nhận con trai ông dự thi tại phòng số 61, cùng phòng còn có con của một giáo viên khác trong trường. Tuy nhiên, ông từng khẳng định thông tin giám thị hướng dẫn bài cho thí sinh là không đúng sự thật.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố hai giáo viên coi thi của Trường THPT Lê Trực là ông Trần Đức Lực (SN 1979) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) để điều tra hành vi vi phạm quy chế thi, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xác định có đủ căn cứ kết luận 6 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực vi phạm quy chế thi.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị quyết định hủy kết quả các bài thi, môn thi của 5 thí sinh (trong đó có thí sinh N.M.K - con trai của ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực) và đã thông báo trực tiếp đến phụ huynh, thí sinh liên quan.