Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND tỉnh ban hành hồi trung tuần tháng 7/2026, hướng tới mục tiêu "xây dựng xã hội số toàn diện, bao trùm, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ số an toàn, thuận tiện".

Lấp "vùng lõm" thông tin bằng hạ tầng số

Phát triển hạ tầng số được xem là giải pháp nền tảng để thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực trung tâm với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% hộ gia đình được tiếp cận Internet băng rộng cáp quang tốc độ 1Gb/s; 100% công dân từ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện có căn cước và tài khoản định danh điện tử; 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; 70% người từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; 95% người dân có sổ sức khỏe điện tử…

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng 5G, phấn đấu đến cuối năm 2026 phủ sóng tại 100% khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm hành chính và khu du lịch. Đến năm 2030, mạng băng rộng di động 5G đạt tốc độ tối thiểu 100Mb/s và phủ sóng trên 99% dân số, đồng thời sẵn sàng triển khai thử nghiệm công nghệ 6G.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị yêu cầu “tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng số tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ số, dịch vụ hành chính công tại các trung tâm phục vụ hành chính công ở xã biên giới, góp phần rút ngắn khoảng cách số và nâng cao hiệu quả bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Song song với phát triển hạ tầng viễn thông, Quảng Trị sẽ phát triển hệ thống truyền thanh thông minh tại 100% xã, phường, đặc khu; kết nối Internet phục vụ tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, an toàn thông tin, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự…

Hạ tầng Internet kết nối vạn vật (IoT) cũng sẽ từng bước được hình thành trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch và quản lý thiên tai… nhằm xóa sổ các “vùng lõm” thông tin tại địa phương.

Tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp phát triển hạ tầng số, công dân số, nhằm tạo điều kiện để mọi người dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ số, dịch vụ hành chính công và nguồn thông tin chính thống.

Nâng cao năng lực số, phát triển công dân số

Nếu hạ tầng số là điều kiện cần thì phát triển công dân số chính là yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình giảm nghèo thông tin trong thời đại số.

Xác định phát triển công dân số và văn hóa số là nền tảng xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh và bao trùm, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị sẽ dần hoàn thiện các yếu tố của công dân số cho người dân địa phương như định danh điện tử, năng lực số, kỹ năng sử dụng nền tảng số, ý thức tham gia môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm...

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 95% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông; 100% người dân có khả năng tiếp cận các kênh truyền thông chính thống trên nền tảng số; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo kỹ năng số, trong đó tối thiểu 30% được đào tạo chuyên sâu về quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì triển khai Đề án Nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Để đạt được mục tiêu kể trên, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% xã, phường, đặc khu, chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng hoạt động và kỹ năng thực hành.

UBND cấp xã phải duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở, thường xuyên rà soát bổ sung, kiện toàn thành viên, tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng để các tổ chức này thực sự là “cánh tay nối dài” của chính quyền số.

Mặt khác, nhiều khóa tập huấn và hội thảo sẽ được tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng số như: giao dịch trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và hướng dẫn sử dụng các nền tảng số cơ bản.

Ngoài ra, Quảng Trị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook… Tỉnh Quảng Trị khuyến khích các trường học, trung tâm giáo dục và đoàn thể mở chuyên đề "Công dân số", "Gia đình số"...

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng số, nâng cao kỹ năng số và phát triển công dân số sẽ giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, có đủ năng lực tiếp cận, khai thác và làm chủ thông tin trên môi trường số. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Trị từng bước giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.