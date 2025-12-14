Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Lê Công Thắng (SN 2005, trú phường Quy Nhơn Đông) để làm rõ hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 11/2025, Lê Công Thắng sử dụng tài khoản mạng xã hội có tên “Công Thắng” để kết bạn với tài khoản “Q.C.” của N.Q.C. (SN 2013, trú tỉnh Gia Lai). Sau đó, cả hai nhắn tin làm quen rồi nói chuyện tình cảm với nhau.

Đối tượng Lê Công Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Đến ngày 8/11, Thắng hẹn gặp, chở đi chơi rồi dụ dỗ đưa C. đến khu vực hồ Phú Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục. Cảnh tình cảm của hai người được Thắng dùng điện thoại ghi lại.

Ngày 12/12, Thắng nhắn tin rủ C. tiếp tục đi quan hệ tình dục nhưng C. không đồng ý. Lúc này, Thắng gửi đoạn clip đã quay cho C. và đe dọa sẽ tung lên mạng xã hội. Quá lo sợ nên C. đã báo với gia đình.

Tối cùng ngày, gia đình N.Q.C. gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an phường Quy Nhơn Nam về việc em C. bị xâm hại tình dục.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng tạm giữ hình sự đối với Lê Công Thắng để làm rõ hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.