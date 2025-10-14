Theo tạp chí Newsweek, Bộ Ngoại giao Mali ngày 13/10 đã ra thông báo về việc yêu cầu công dân Mỹ phải nộp khoản tiền đặt cọc 10.000USD nếu muốn xin visa công tác hoặc du lịch tới nước này.

Quyết định của Mali được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Trump mở rộng chính sách ký quỹ visa không định cư (B1/B2) với công dân của 7 quốc gia châu Phi gồm Mali, Mauritania, São Tomé và Príncipe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia. Chính sách này khuyến nghị các công dân nước ngoài đặt cọc tối thiểu 10.000USD để ngăn ngừa tình trạng lưu trú quá hạn và sẽ được trả lại nếu họ rời khỏi Mỹ.

Mali yêu cầu công dân Mỹ đặt cọc 10.000USD nếu muốn xin visa. Ảnh: EPA

"Chúng tôi rất tiếc về quyết định đơn phương của Mỹ. Tuân theo nguyên tắc có qua có lại, Mali đã quyết định triển khai một chương trình visa tương tự, áp dụng các điều kiện và yêu cầu tương đương đối với công dân Mỹ", Bộ Ngoại giao Mali cho biết.

Cũng theo chính phủ Mali, chính sách của Washington đã làm suy yếu thỏa thuận visa dài hạn, nhập cảnh nhiều lần giữa 2 nước được ký từ năm 2005.

Hiện chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái của Mali.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong giai đoạn 2015 - 2024, mỗi năm chỉ có khoảng 3.000 visa không định cư do chính phủ nước này cấp cho công dân Mali.

Đáng chú ý, sự thay đổi chính sách visa xảy ra bất chấp những động thái cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Mali gần đây. Vào đầu tháng 7, các quan chức Mỹ đã tới quốc Tây Phi để thảo luận về việc chống khủng bố và tăng cường hợp tác kinh tế.