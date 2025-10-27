Đây là một trong những nội dung nổi bật trong tuần làm việc thứ 2 của Quốc hội.

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, sáng nay, các đại biểu sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra 3 dự án luật: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Quốc hội cũng nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận tại hội trường 4 dự thảo luật: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

Có 3 ngày họp của Quốc hội trong tuần này được phát trực tiếp trên sóng truyền hình và phát thanh

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp trước khi thảo luận tại hội trường về nội dung này.

3 ngày phát thanh và truyền hình trực tiếp

Đáng chú ý, trong 3 ngày 28, 29 và 30/10, phiên họp của Quốc hội được phát thanh và truyền hình trực tiếp đến đồng bào, cử tri cả nước.

Cụ thể, ngày mai, Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận báo cáo của đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

Trong hai ngày tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch năm sau; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo của Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Một nội dung được nhiều người đặc biệt quan tâm là báo cáo của Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Ngày 30/10, Quốc hội bắt đầu phiên thảo luận về ngân sách nhà nước năm nay, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm tới.

Các nội dung được thảo luận bao gồm: kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028, kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý.

Xem xét nhóm dự án luật về an ninh, đối ngoại và công nghệ số

Sáng 31/10, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra hàng loạt dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Điều ước quốc tế và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.