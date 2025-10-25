Ngày 25/10, Quốc hội thực hiện các bước và tiến hành bỏ phiếu bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Hữu Đông. Có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số ĐBQH); trong đó có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15 đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh.

Có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Theo nghị quyết này, ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: Quốc hội

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ, trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trưởng thành từ vị trí kiểm sát viên thành phố Việt Trì (cũ), ông Đông gắn bó với ngành KSND tỉnh Phú Thọ trong gần 9 năm.

Trong quá trình công tác, ông kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Phú Thọ như: Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Lập (cũ); Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đến tháng 3/2016, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, rồi được Bộ Chính trị quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và tiếp tục tái cử chức danh này cho đến giữa năm 2024.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đến cuối tháng 9/2025, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.

Ủy ban Công tác đại biểu có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn và các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Ủy ban cũng thẩm tra các tờ trình, đề án, dự án về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; việc giải tán HĐND cấp tỉnh; về số lượng biên chế, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo, dự án, đề án khác thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Ủy ban còn giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách...

Ủy ban Công tác đại biểu có các Phó Chủ nhiệm gồm các ông, bà: Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Ngọc Huy, Nguyễn Đại Thắng, Tạ Thị Yên.