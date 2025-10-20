Quốc hội khóa 15 sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là bước tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị, "mở đường" cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo chương trình kỳ họp, trong khoảng 40 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội chào cờ tại phiên khai mạc. Ảnh: Quốc hội

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết, đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách.

Các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Trên cơ sở đó, Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công năm 2026; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Quốc hội

Trên cơ sở xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030; chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Các chương trình này đều hướng tới mục tiêu đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, mỗi người dân, gia đình đều được hưởng thụ thành quả phát triển công bằng và bền vững.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đồng thời, trong chương trình kỳ họp sẽ bố trí thời gian để Quốc hội thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025...

Quốc hội sẽ tập trung thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14, 15 của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026, kiến nghị đề xuất một số vấn đề nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét các báo cáo công tác năm 2025 của Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao và về công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành phố phải hứng chịu thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc. Ảnh: Quốc hội

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội dẫn lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử: Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.