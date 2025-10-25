Ngày 25/10, Quốc hội thực hiện các bước và tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15 đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh.

Có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Theo nghị quyết này, ông Lê Quang Mạnh - Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, hồi tháng 9, ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán thành phố Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Quản lý kinh doanh, cử nhân tiếng Anh.

Ông từng có nhiều năm công tác tại các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 6/2019, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Đến tháng 10/2020, ông làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 22/5/2023, ông Lê Quang Mạnh được Quốc hội bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Khi Quốc hội sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Mạnh đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính (sáp nhập Ủy ban Kinh tế với Ủy ban Tài chính – Ngân sách).

Ngày 29/9, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là người đứng đầu Văn phòng Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.