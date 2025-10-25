Ngày 25/10, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15 đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh.

Có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Theo nghị quyết, bà Nguyễn Thanh Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Hoàng Hà

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970 tại Hà Nội, trình độ chuyên môn PGS.TS Vật lý. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15.

Từng công tác trong ngành giáo dục, bà Nguyễn Thanh Hải là nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm 2007 và có thời gian gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 23/5/2020, bà Nguyễn Thanh Hải được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tháng 10/2020, bà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 6/2024, bà được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu.

Sau đợt kiện toàn bộ máy các cơ quan của Quốc hội hồi tháng 2/2025, Ban Công tác đại biểu trở thành Ủy ban Công tác đại biểu, bà Nguyễn Thanh Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban này.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài nguyên (trừ đất đai), môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững và các báo cáo, dự án, đề án khác thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Ủy ban giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Ngoài ra, Ủy ban cũng có nhiệm vụ kiến nghị các vấn đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài nguyên (trừ đất đai), bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững, các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách…

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường hiện có các Phó Chủ nhiệm gồm các ông: Trần Văn Khải, Tạ Đình Thi, Nguyễn Phương Tuấn.