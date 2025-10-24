Quốc hội đã nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa 15 - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa 15; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15; tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về các nội dung trên.

Tiếp đó, Quốc hội họp tại hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa 15 - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa 15; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15.

Quốc hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026; bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH). Trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số ĐBQH).