Quốc hội sáng nay thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá mặc dù tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm sâu nhưng một số loại tội phạm lại gia tăng như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, sản xuất buôn bán hàng giả, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, có những vụ án giết người rất dã man, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm..., gây phẫn nộ, lo lắng trong dân.

Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội

Vì vậy, ông Hòa đề nghị tập trung nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm; tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong đó, ông Hòa đặc biệt lưu ý đến các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức đánh bạc, cá cược bóng đá quốc tế, lừa đảo qua mạng. Bởi theo ông, những loại tội phạm này làm nhiều người dân "tiền mất tật mang", gia đình ly tán, gây rối trật tự công cộng, trộm cướp, chống trả người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý về tội phạm môi trường, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng...

"Chúng ta cần tăng cường lực lượng đủ mạnh cho công an xã, phường, nhất là điều tra viên có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu pháp luật chuyên sâu. Ngoài ra, công an xã, phường cần được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện nghiệp vụ đầy đủ để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phòng chống tội phạm; thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn với phương châm 'thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi'" - ông đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) đánh giá cao quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an trong đấu tranh trấn áp tội phạm, theo đó không chỉ tập trung cho những vụ án lớn mà bất kể hành vi nào nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự an toàn xã hội đều bị xử lý nghiêm.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã khởi tố hàng loạt đối tượng có hành vi côn đồ, hung hãn trong các vụ đánh người giao hàng tại Hà Nội, dùng thắt lưng da đánh và bắt tài xế quỳ giữa đường ở Nghệ An; mở hàng loạt các đợt cao điểm để tấn công trấn áp tội làm hàng giả... Những biện pháp này đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu nhìn nhận mặc dù tỷ lệ tội phạm năm nay giảm sâu nhưng người dân vẫn cảm thấy lo lắng trước tình hình lợi dụng công nghệ cao để phạm tội, lừa đảo trên không gian mạng; dụ dỗ "việc nhẹ lương cao"; sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bà Thủy kiến nghị Bộ Công an liên tục mở các đợt cao điểm để trấn áp, tấn công mạnh các loại tội phạm này.

Với các cơ quan tư pháp, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bà đề nghị kiểm tra về trình độ nghiệp vụ của cán bộ ở cơ sở để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót.

Đề xuất giao chỉ tiêu hòa giải cho tòa án để giảm ly hôn

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) nêu tình trạng tội phạm ma túy tiếp tục lan rộng, gây ra nhiều tiêu cực cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lực, tác động đến sự phát triển bình thường của đất nước. Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn lớn, làm tăng nguồn cầu về ma túy.

Nữ đại biểu bày tỏ lo ngại về sự gia tăng tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp và trẻ hóa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy chưa được rà soát, đấu tranh triệt xóa kịp thời và triệt để.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Quốc hội

Một vấn đề khác cũng được bà quan tâm là công tác hòa giải (trong gia đình, ở cơ sở và tại tòa án). Bà nhìn nhận công tác này chưa thực sự được quan tâm đúng mức, mặc dù Luật Hòa giải cơ sở đã có từ lâu.

Với việc hòa giải ở tòa án, qua giám sát và theo dõi báo cáo, bà Tâm nhận định các số liệu còn khiêm tốn. Số liệu mới chỉ thể hiện chung tất cả các vụ việc có thủ tục hòa giải mà không có con số cụ thể của từng loại vụ việc. Đặc biệt, chưa có báo cáo nào thể hiện được số vụ việc hôn nhân gia đình được hòa giải, đoàn tụ.

"Mặc dù phán quyết của tòa án có thể là phân chia tài sản, quyền nuôi dưỡng con cái nhưng cuối cùng, điều chúng ta cần và phải hướng tới chính là hòa giải, đoàn tụ, để vợ chồng cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái" - đại biểu bày tỏ.

Bà kiến nghị nghiên cứu đưa ra chỉ tiêu cụ thể về việc hòa giải đoàn tụ trong giải quyết vụ án ly hôn của tòa án, để gắn trách nhiệm của thẩm phán trong công tác hòa giải, góp phần kiềm chế tình trạng ly hôn gia tăng.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu gia đình và giới năm 2023, Việt Nam có trên 60.000 vụ ly hôn mỗi năm, chiếm khoảng 30% tổng số cặp đôi kết hôn. Bà Tâm nhận định đây là những con số đáng báo động và cho thấy sự mong manh của hôn nhân trong thời kỳ hiện đại. Theo bà, trẻ em chính là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc cha mẹ ly hôn và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm vị thành niên có xu hướng gia tăng.