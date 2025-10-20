Kỳ họp vừa tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong khoảng 40 ngày, bế mạc vào ngày 11/12. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung.

Đối với công tác lập pháp, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, các đại biểu cũng xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội.

Quốc hội cũng xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán nhà nước; xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, sẽ có thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể, các đại biểu sẽ không chất vấn các thành viên Chính phủ như các kỳ họp trước mà các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ, đại biểu sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời. Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và dành một buổi để họp về nội dung này.

Ngày 15/9 vừa qua, tại hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung trọng tâm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, song chương trình kỳ họp đã được bố trí hết sức khoa học, chặt chẽ.

Hai bên khẳng định tiếp tục chung sức, đồng lòng, trách nhiệm đến cùng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân; đảm bảo kỳ họp “trên cả lịch sử” sẽ thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn trọn vẹn cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.