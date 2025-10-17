Bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, Luật Đất đai là một đạo luật lớn, vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân.

Luật Đất đai 2024 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Nhiều nội dung mới của luật và hệ thống các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai mang tính đột phá.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến. Ảnh: Minh Nhật

Bà Yến cho biết, từ năm 2024 đến nay, bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất khó lường. Việt Nam tập trung ưu tiên cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện cuộc cách mạng trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

"Đây là những bối cảnh mới, đòi hỏi phải có các giải pháp để tháo gỡ ngay những bất cập để thích ứng", bà Yến chỉ rõ.

Về lý do chưa sửa Luật Đất đai ngay, theo bà Phạm Thị Hồng Yến, việc sửa đổi toàn diện luật lúc này cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, cũng cần đảm bảo các giải pháp sửa đổi phải mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện đồng bộ và liên thông; tuân thủ nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

Bà Yến thông tin thêm, giải pháp trước mắt là ban hành một nghị quyết để tháo gỡ ngay các vướng mắc hiện nay. Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Theo bà, giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và tạo động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Khối lượng công việc đồ sộ chưa có tiền lệ

Nói về công tác lập pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 sắp tới sẽ diễn ra trong 40 ngày nên không thể kéo dài hơn. Việc gộp chung các luật và báo cáo có nội dung liên quan vào cùng phiên thảo luận đúng là có hạn chế, nhưng đây là giải pháp tối ưu, khả thi nhất để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ chưa có tiền lệ tại kỳ họp thứ 10.

Ông cũng cho rằng việc tổ chức gộp chung thảo luận các dự án luật trong cùng lĩnh vực không có nghĩa "chạy theo số lượng mà không chú ý chất lượng", ngược lại "việc bảo đảm chất lượng các luật để Quốc hội thông qua được nêu cao nhất".

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác lập pháp, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Minh Nhật

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, kỳ họp có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khép lại một nhiệm kỳ với rất nhiều đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, đồng thời đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của Quốc hội.

Các nội dung được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này sẽ tiếp tục định hình hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý của đất nước, thúc đẩy sự đổi mới, phát triển theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.