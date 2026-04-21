Chiều 21/4, với 462/466 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Trước đó, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất.

Cụ thể, căn cứ đề nghị của Chính phủ, các văn bản liên quan và nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất.

Trong đó, bổ sung 2 nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Một nội dung khác cũng được bổ sung vào chương trình kỳ họp là phương án xử lý nguồn tiền để thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp

Như vậy, kỳ họp sẽ điều chỉnh thời điểm xem xét thông qua các nội dung cho phù hợp. Quốc hội sẽ làm việc thêm 0,5 ngày và dự kiến bế mạc vào sáng thứ 6 (ngày 24/4).

Chiều nay, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Tài chính trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung này và tiếp tục thảo luận tại hội trường vào sáng 23/4, trước khi biểu quyết thông qua vào sáng 24/4.

Theo tờ trình dự thảo luật, Chính phủ đề xuất không quy định "cứng" ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân, VAT của hộ kinh doanh như hiện hành. Hiện mức này là 500 triệu đồng, áp dụng từ đầu năm nay theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Ngoài ra, mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có thể do Chính phủ quy định, không cố định tại luật.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhất trí có thể điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cần cân nhắc kỹ mức miễn thuế cụ thể. Nhiều ý kiến cho rằng mức 500 triệu đồng còn thấp, trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỷ đồng.

Vì vậy, Ủy ban Kinh tế Tài chính đề nghị nghiên cứu ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để đảm bảo tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn.