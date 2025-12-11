Sáng nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14, 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước trong bối cảnh kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhưng đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Quốc hội nhìn nhận vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành, chậm triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu.

Khẩn trương nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng

Trong lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu đánh giá toàn diện về thực trạng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong năm 2026, Quốc hội giao có giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội lưu ý tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Đặc biệt, Quốc hội đề nghị khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập sàn giao dịch vàng.

Quốc hội đề nghị khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập sàn giao dịch vàng. Ảnh: Nam Khánh

Với lĩnh vực công thương, Quốc hội cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành điện, than; kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh, có giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Quốc hội giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 hoàn thành cấp điện cho toàn bộ hộ dân; đưa vào vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Quốc hội yêu cầu bố trí đủ nguồn lực, đẩy nhanh việc sắp xếp, di dời, bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, nhất là vùng bị lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Về lĩnh vực xây dựng, Quốc hội quán triệt trong năm 2026 phải ban hành quy trình, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, khung pháp lý về sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng đường bộ, bảo đảm an toàn, hiệu quả, bền vững môi trường và Nghị định quy định chi tiết về việc tháo gỡ vướng mắc của dự án BOT giao thông.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Quốc hội yêu cầu tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trình giáo dục phổ thông (năm 2006 và năm 2018), định hướng lộ trình tổ chức kỳ thi phù hợp, thống nhất và ổn định trong các năm tiếp theo.

Quốc hội cũng lưu ý cần sửa đổi, bổ sung các quy định về khung vị trí việc làm, định mức số người làm việc tối thiểu và lộ trình áp dụng tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù ở từng vùng, miền, địa phương.

Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Thạch Thảo

Liên quan lĩnh vực y tế, Quốc hội quán triệt sớm sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế để giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, Quốc hội cho rằng phải phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho trẻ em bị xâm hại và hướng dẫn bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương

Trong lĩnh vực dân tộc, Quốc hội yêu cầu hợp nhất các chương trình, chính sách đang thực hiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có liên quan, bảo đảm phù hợp thực tiễn, rõ địa bàn, đối tượng, tinh gọn, hiệu quả. Quốc hội lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Ngoài ra, Quốc hội định hướng nghiên cứu cơ chế huy động vốn phù hợp, mở rộng tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Với lĩnh vực nội vụ, Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Quốc hội cũng đề cập nhiệm vụ bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương chưa cân đối được ngân sách để giải quyết chế độ với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong thanh tra, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào theo dõi, chỉ đạo.

Trong năm 2026, ban hành bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các bộ, ngành Trung ương theo nghị quyết của Quốc hội.

Với an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Quốc hội yêu cầu quan tâm đầu tư nguồn lực, trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ cho lực lượng công an nói chung, nhất là lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, Quốc hội nêu việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, giảm số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.