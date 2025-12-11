Với 454/457 đại biểu tán thành, chiều nay Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Trình bày dự thảo nghị quyết trước đó, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết.

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã chủ động, linh hoạt ứng phó với diễn biến quốc tế và trong nước, cơ bản hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các ĐBQH tham dự Phiên bế mạc. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Cụ thể, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Đồng thời, Chính phủ cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Trong lĩnh vực xã hội, Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; ưu tiên đầu tư cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xử lý dứt điểm nợ đọng quyết toán và các vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi người bệnh; có giải pháp phòng ngừa bạo lực, bảo vệ nhân viên y tế; nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Về quản lý xã hội, Quốc hội yêu cầu thực hiện hiệu quả biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường, lừa đảo trên không gian mạng; các hành vi xâm hại, lợi dụng người chưa thành niên, người cao tuổi, người khuyết tật; việc phát tán video, sản phẩm văn hóa trái thuần phong mỹ tục, xu hướng bạo lực trên nền tảng số phải được ngăn chặn và xử phạt nghiêm minh.

Quốc hội đồng thời đề nghị tăng cường công tác quản lý, giáo dục, kỹ năng phòng ngừa và giải pháp hiệu quả hơn để chống bạo lực học đường, bảo vệ nhà giáo, học sinh.

Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp

Một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội thông qua là điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206 ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị.

- Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

- Quốc hội thông qua các giải pháp để chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam như đề xuất của Chính phủ.

- Quốc hội cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.





Quốc hội giao Chính phủ rà soát quy trình điều tiết, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, chủ động ứng phó thiên tai, bão, lũ. Chính phủ phải nhanh chóng hỗ trợ địa phương, người dân bị ảnh hưởng; sửa chữa nhà ở, có giải pháp tài chính phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương sửa đổi pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện hợp nhất văn bản của chính quyền địa phương; tiếp tục rà soát, bổ sung dự án luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo.

Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng.