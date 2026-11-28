"Quy định" hay "qui định" mới là cách viết đúng? Đây là vấn đề từng gây tranh luận trong quá trình sử dụng tiếng Việt. Hai cách viết đều xuất hiện trong thực tế, nhưng ‘quy định’ phổ biến hơn trong các văn bản hiện nay.

Trong tiếng Việt, việc sử dụng chữ “i” ngắn và “y” dài từ lâu đã tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Một trong những trường hợp thường gây băn khoăn là nên viết “quy định” hay “qui định”.

Khi phát âm, hai cách viết này gần như không có sự khác biệt. Về nghĩa, cả hai đều được dùng để chỉ những nguyên tắc, chuẩn mực hoặc yêu cầu do cơ quan, tổ chức hay cá nhân đặt ra nhằm điều chỉnh một hoạt động nhất định.

Vì vậy, không ít người cho rằng “quy định” và “qui định” là hai cách viết có thể thay thế cho nhau.

"Quy định" hay "qui định" là cách viết nào đúng chính tả? Ảnh: AI

Quy định hay qui định: Căn cứ nào để lựa chọn?

Theo Điều 9 Quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 1989/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cách viết âm “i” sau phụ âm đầu trong các âm tiết không có âm đệm và âm cuối được hướng dẫn như sau:

Đối với các âm tiết không có âm đệm và âm cuối, nếu âm "i" đứng ngay sau phụ âm đầu thì viết bằng chữ "i", ví dụ: hi vọng, kỉ niệm, lí luận, mĩ thuật, bác sĩ, tỉ lệ...

Trường hợp âm tiết chứa âm “i” là tên riêng thì viết theo đúng tên riêng đó. Ví dụ: Nguyễn Vỹ, Thy Ngọc, Bảo Thy...

Tuy nhiên, hướng dẫn trên không trực tiếp áp dụng cho trường hợp “quy định” hay “qui định”, bởi âm tiết "quy" có âm đệm “u” đứng trước âm chính.

Trong thực tế, cả hai cách viết “quy định” và “qui định” đều được sử dụng. Tuy nhiên, “quy định” có mức độ phổ biến cao hơn, đặc biệt trong văn bản hành chính, văn bản pháp luật.

Nên viết quy định hay qui định?

Xét về thói quen sử dụng và tính thống nhất trong văn bản, “quy định” là cách viết nên được ưu tiên.

Chẳng hạn, khi diễn đạt các nội dung liên quan đến quy tắc, yêu cầu hoặc chuẩn mực, nên sử dụng thống nhất các cách viết: Quy định của pháp luật, quy định tuyển sinh, quy định về chính tả...

Việc lựa chọn một cách viết thống nhất giúp văn bản rõ ràng, chuyên nghiệp và tránh gây khó khăn cho người đọc.

Như vậy, nếu băn khoăn giữa “quy định” và “qui định”, người viết nên chọn “quy định”. Đây là cách viết phổ biến, phù hợp với thông lệ sử dụng hiện nay. Tuy nhiên, không nên mặc nhiên kết luận “qui định” là sai chính tả chỉ dựa trên quy tắc viết âm “i” trong Quyết định 1989/QĐ-BGDĐT, bởi trường hợp này không thuộc phạm vi hướng dẫn trực tiếp của điều khoản nói trên.