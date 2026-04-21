Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có thông báo về việc trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin (Fanpage), hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giả mạo Ủy ban để đăng tải thông tin.

Các tài khoản, trang tin này thường xuyên lấy thông tin từ báo chí để đăng tải lên mạng xã hội. Trong đó, nhiều thông tin về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng lấy từ trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng chưa được sự cho phép của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương - đơn vị quản lý trang tin.

Đáng chú ý, có tài khoản, trang tin còn lồng ghép những thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát và uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngành Kiểm tra Đảng.

Hiện nay, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ quản lý và vận hành duy nhất trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định cơ quan không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội.