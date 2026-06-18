Đại sứ quán Mỹ cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Đại sứ Jennifer Wicks đến Việt Nam và mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác cũng như tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước".

Bà Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Bà Jennifer Wicks đã có hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau khi được Thượng viện Mỹ chấp thuận, bà trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam.

Trong tuyên bố tại phiên điều trần đề cử trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 11/12/2025, bà Jennifer Wicks cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực, đồng thời khẳng định “một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường phù hợp với lợi ích của Mỹ”.

Bà Jennifer Wicks cũng nhấn mạnh Việt Nam đã có những hỗ trợ quan trọng cho các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm việc hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích và bà sẽ ủng hộ việc tiếp tục các chương trình liên quan đến giải quyết hậu quả chiến tranh này.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cùng bà Jennifer Wicks (đứng giữa, hàng đầu tiên). Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Từ tháng 11/2012, bà Jennifer Wicks giữ chức Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm Tổng thống Mỹ, phục vụ qua 4 đời Tổng thống Mỹ, đồng thời là một công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong Chính phủ Mỹ.

Đại sứ Mỹ nhiệm kỳ gần nhất là ông Marc E. Knapper đã thôi nhiệm vụ vào đầu năm nay.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Tháng 9/2023, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả. Trong khi đó, Mỹ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng”.