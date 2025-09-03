Trong một ngày dài, chúng ta thường dễ nhớ mãi một lời chê trách nhưng lại nhanh chóng quên đi một nụ cười được trao. Các nhà tâm lý gọi đó là thiên kiến tiêu cực (negativity bias) - khuynh hướng não bộ lưu giữ trải nghiệm tiêu cực mạnh mẽ hơn để bảo vệ con người trước nguy hiểm. Chính vì thế, nhiều khoảnh khắc tích cực bị bỏ lỡ.

Để cân bằng, chuyên gia tâm lý Emma Hepburn - tác giả bộ sách Khai mở cảm xúc, Khai mở hạnh phúc gợi ý mỗi người hãy học cách "rắc bông giấy niềm vui" mỗi ngày. Đó là những hành động nhỏ nhưng đủ nuôi dưỡng hạnh phúc và giúp tâm trí nhẹ nhõm hơn.

Bông giấy sáng tạo - gieo niềm vui bằng đôi tay

Ca hát, vẽ tranh, viết vài dòng hay đơn giản là đi dạo… đều có thể mang lại niềm vui. Khi sáng tạo hoặc vận động, não tiết ra dopamine - chất dẫn truyền thần kinh gắn liền với hạnh phúc và động lực.

Một nghiên cứu đăng trên Nature Neuroscience (2011) cho thấy: những khoảnh khắc cao trào trong âm nhạc có thể làm tăng mạnh dopamine, đem lại cảm giác hứng khởi tự nhiên. Đó là lý do chỉ một giai điệu bất ngờ vang lên cũng khiến ta mỉm cười, hay vài nét vẽ nguệch ngoạc cũng đủ xua tan áp lực.

Emma Hepburn khuyên độc giả: chỉ cần dành 10 phút mỗi ngày cho điều mình từng thích, ta đã bắt đầu xây dựng căn nhà cảm xúc tích cực cho riêng mình.

Bông giấy trân trọng - kéo dài khoảnh khắc hạnh phúc

Niềm vui đến nhanh và cũng dễ tan biến nhưng lòng biết ơn có thể giữ chúng ở lại lâu hơn. Nghiên cứu của Robert Emmons (Đại học California) cho thấy: những người viết nhật ký biết ơn mỗi ngày hạnh phúc hơn 25% và ít nguy cơ trầm cảm.

Cách làm rất đơn giản: mỗi tối, viết một câu bắt đầu bằng "Hôm nay tôi vui vì…". Đó có thể là hoàn thành công việc đúng hạn, được ai đó nhường ghế, hay chỉ đơn giản là một bữa ăn ngon. Việc ghi lại giúp não tua lại cảm xúc tích cực, giống như nghe lại một bản nhạc dễ chịu.

Bông giấy tìm kiếm - niềm vui ở những nơi ít ngờ

Ngắm ánh nắng qua kẽ lá, nghe tiếng trẻ con cười hay nhìn một chậu hoa bên đường… đều là khoảnh khắc khiến tâm hồn dịu lại. Đó là sức mạnh của chánh niệm, sự hiện diện trọn vẹn trong hiện tại.

Nghiên cứu của Matthew A. Killingsworth và Daniel T. Gilbert (Đại học Harvard) từng kết luận: "Một tâm trí lang thang là một tâm trí bất hạnh". Vì thế, Emma Hepburn gọi những trải nghiệm giản dị ấy là "bông giấy tìm kiếm" - những niềm vui không cần kế hoạch, chỉ cần mở lòng để nhận ra.

Điểm đặc biệt trong bộ sách của Emma Hepburn là cách tiếp cận gần gũi, kết hợp minh họa sinh động. Tác giả không khuyên mọi người phải luôn vui vẻ mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm bạn với cảm xúc, dù hôm ấy bạn vui hay buồn.

Ba loại "bông giấy niềm vui" không xóa bỏ được khó khăn nhưng giống như những sợi chỉ màu, chúng dệt thêm sức mạnh để ta bước qua thử thách.

Nếu cần một người bạn đồng hành, Khai mở cảm xúc và Khai mở hạnh phúc có thể xem như những "hộp bông giấy" đầy sắc màu. Không chỉ cung cấp kiến thức tâm lý gần gũi, bộ sách còn đưa ra những gợi ý thực hành để biến niềm vui thành thói quen mỗi ngày. Bởi hạnh phúc không xa vời - nó khởi nguồn từ những cánh "bông giấy" nhỏ bé ta rắc cho chính mình.