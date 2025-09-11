Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định y tế là 1 trong 8 ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, cùng với giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp.

Y tế là 1 trong 8 ngành, lĩnh vực Việt Nam ưu tiên chuyển đổi số trước.

Một trong những yêu cầu đặt ra với chuyển đổi số lĩnh vực y tế là ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh; đồng thời xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Thời gian qua, nhiều giải pháp công nghệ mới đã được ứng dụng tại các cơ sở y tế tại Việt Nam. Wolters Kluwer Health, bộ phận chăm sóc sức khỏe của tập đoàn công nghệ toàn cầu Wolters Kluwer, vừa công bố từ ngày 10/9 giải pháp UpToDate Enterprise Edition chính thức có mặt tại các bệnh viện và hệ thống y tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), trong đó có Việt Nam.

Theo Wolters Kluwer Health, trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia y tế trên thế giới đã sử dụng UpToDate như một công cụ hỗ trợ ra quyết định để giảm sự khác biệt trong điều trị và củng cố sự tự tin trong chẩn đoán. Phiên bản UpToDate Enterprise Edition bổ sung thêm nhiều tính năng nâng cao, phân tích chuyên sâu và đổi mới công nghệ, giúp ngành y giải quyết những thách thức hiện tại và tương lai.

Ông Christian Cella, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Khối quốc tế, Wolters Kluwer Health chia sẻ: Việc ra mắt UpToDate Enterprise Edition tại APAC tiếp tục thể hiện cam kết của Wolters Kluwer trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc y tế tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Là giải pháp hỗ trợ ra quyết định lâm sàng tích hợp AI, UpToDate Enterprise Edition được thiết kế cho các bệnh viện và hệ thống y tế quy mô lớn, giúp đội ngũ y bác sĩ và quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn nhờ tra cứu ngôn ngữ tự nhiên, xử lý tốt các tình huống lâm sàng phức tạp, giảm tải áp lực công việc, đồng thời tận dụng phân tích dữ liệu toàn hệ thống để tối ưu hiệu quả hoạt động và đào tạo.

Giải pháp UpToDate Enterprise Edition đã được triển khai tại hơn 200 bệnh viện ở Úc, New Zealand, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và HongKong (Trung Quốc), và hiện đang được giới thiệu với các cơ sở y tế khu vực châu Á tại sự kiện Hội nghị quản lý Bệnh viện châu Á - Hospital Management Asia diễn ra trong 2 ngày 10/9 và 11/9 ở TP.HCM.

