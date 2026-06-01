Chiến lược gia người Tây Ban Nha là ứng viên số một cho vị trí thuyền trưởng tại Anfield, kể từ lúc Liverpool quyết định sa thải HLV Arne Slot.

Liverpool đã gửi đề nghị ban đầu tới Iraola. Ông vừa chia tay Bournemouth hồi tháng trước, sau khi dẫn dắt đội bóng cán đích vị trí thứ 6 tại Premier League, giành vé dự Europa League mùa tới.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này và đôi bên hy vọng sớm đạt được thỏa thuận trước khi World Cup 2026 khởi tranh vào ngày 11/6.

Giám đốc thể thao Liverpool - Richard Hughes sẽ trực tiếp phụ trách quá trình thương thảo. Đáng chú ý, chính Hughes là người đưa Iraola về Bournemouth, rồi chuyển tới Anfield làm việc năm 2024.

Nếu cập bến sân Anfield, Iraola có thể đưa cựu trợ lý ở Bournemouth - Tommy Elphick vào thành phần ban huấn luyện.

Trước thời điểm được Liverpool ngỏ lời, cựu HLV Rayo Vallecano nhận không ít sự quan tâm từ các đội bóng châu Âu và Premier League.

Crystal Palace đã thương lượng với Iraola. Ông còn dàn xếp cuộc gặp với lãnh đạo Chelsea, khi đội bóng thành London quyết định sa thải Liam Rosenior.

Không chỉ các CLB Anh, nhiều đội bóng châu Âu cũng theo đuổi Iraola. Bayer Leverkusen từng thảo luận về khả năng bổ nhiệm ông thay thế Kasper Hjulmand. AC Milan cũng bày tỏ sự quan tâm tới chiến lược gia 43 tuổi.