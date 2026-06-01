Tài năng bóng đá Tây Ban Nha dính chấn thương gân kheo hôm 22/4, sau khi thực hiện thành công qua phạt đền ở phút 39, trong trận Barca 1-0 Celta Vigo. Kết quả Lamine Yamal phải nghỉ thi đấu đến hết mùa.

Lamine Yamal đã rất lo mình có thể lỡ hẹn World Cup, nhưng thật may điều tồi tệ đó không xảy ra. Ảnh: X Pitch Wire

Hiện tại, Yama l đã có mặt cùng tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho VCK World Cup 2026 . Tin vui là anh đã có thể trở lại tập luyện nhẹ. Dù vậy, đội ngũ y tế của đội vẫn hết sức cẩn trọng về khối lượng vận động và thể trạng tổng thể của anh.

Tuy có những tín hiệu tích cực nhưng Lamine Yamal vẫn không được kỳ vọng có thể tái xuất ngay trận ra quân World Cup 2026, Tây Ban Nha vs Cape Verde lúc 23h ngày 15/6 tới đây.

Bản thân Lamine Yamal chia sẻ, anh từng lo lắng tột độ trước viễn cảnh lỡ hẹn World Cup 2026, nên chỉ còn biết cầu nguyện mong tình hình không tệ như vậy.

“Tôi sợ chấn thương của mình nghiêm trọng, hoặc nó có thể tái phát và tôi sẽ lỡ hẹn World Cup. Tôi thầm cầu nguyện, mong tình hình đừng xấu như vậy”.

Theo Lamine Yamal, cả hàng nghìn lần trong phòng, anh đều mơ được chơi ở World Cup và thật may, giờ đây anh đã có mặt trong thành phần tuyển Tây Ban Nha để hướng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Chúng tôi đến đây với tư cách là nhà vô địch châu Âu và cả đội sẽ nỗ lực cống hiến tất thảy để gặt kết quả tốt nhất”.

Yamal được người hâm mộ vây quanh, đã trở lại tập nhẹ cùng tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: X Lamine Yamal Xtraa

Yamal bày tỏ khi được hỏi về việc tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chiếc cúp vàng thế giới.

“Thật thú vị, vì ở EURO 2024 thì ngược lại. Khi đó, chẳng mấy ai nghĩ Tây Ban Nha sẽ vô địch và điều đó có lợi cho chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, việc được đánh giá là ứng viên vô địch chẳng có nghĩa lý gì khi xung trận cả. Nó không giúp bạn có lợi thế hơn hay ghi được nhiều bàn thắng hơn. Chúng tôi vẫn phải tập trung vào từng trận đấu một.

World Cup có rất nhiều đội mạnh, như Argentina, Pháp, Bồ Đào Nha, hay Anh và ai cũng dốc sức để thể hiện khả năng tốt nhất. Với chúng tôi, điều quan trọng là cống hiến hết mình cho tuyển Tây Ban Nha và tin tưởng vào lối chơi của đội. Với tôi, Tây Ban Nha đang chơi thứ bóng đá hay nhất”.

Khi được hỏi về điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, Lamine Yamal đáp: “Đầu tiên là ở chất lượng đội hình mà chúng tôi đang có. Các lò đào tạo trẻ của Tây Ban Nha thuộc hàng tốt nhất thế giới và luôn sản sinh ra những tài năng xuất sắc. Bạn có thể thấy được điều đó qua cách chúng tôi chơi.

Tất nhiên, nói đến World Cup là bạn phải giành chiến thắng, chứ không chỉ chơi thứ bóng đá đẹp. Nhưng chúng tôi tin vào cách tiếp cận của mình và điều đó đang mang lại kết quả tích cực”.