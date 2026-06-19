Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sa Đéc (VietinBank Sa Đéc) cho biết đang tiến hành xử lý tài sản bảo đảm của ông L.V.L và bà N.T.T.T để thu hồi nợ vay của các khách hàng gồm: Công ty TNHH Central Plaza Mỹ Tho Thiên Hộ, Công ty TNHH Xăng dầu Kim Sơn, Công ty TNHH Xăng dầu Trung An.

Các tài sản này được dùng để bảo đảm cho các khoản vay của ba doanh nghiệp nêu trên.

Tài sản bảo đảm cần xử lý gồm 4 quyền sử dụng đất của ông L.V.L và bà N.T.T.T tọa lạc tại phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 136, tờ bản đồ số 13, tổng diện tích 1.001,6m2 (gồm 193,8m2 đất ở, 807,8m2 đất trồng cây lâu năm).

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 636, tờ bản đồ số 13, tổng diện tích 271,4m2 (gồm 242m2 đất ở, 29,4m2 đất trồng cây lâu năm).

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 596, tờ bản đồ số 13, tổng diện tích 16,3m2 đất ở tại đô thị.

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 248, tờ bản đồ số 13, tổng diện tích 59,6m2 đất trồng cây lâu năm.

Khách sạn 5 sao Central Plaza Hotel Mỹ Tho. Ảnh: Central Plaza Hotel Mỹ Tho

Ngân hàng cho biết giá bán các tài sản trên sẽ được xác định theo thỏa thuận giữa các bên. Phía ngân hàng giao cho bên có tài sản bảo đảm là ông L.V.L và bà N.T.T.T tự xử lý tài sản bảo đảm để trả nợ, dưới sự giám sát của VietinBank.

Trong thời gian bên bảo đảm tự bán tài sản, nếu VietinBank tìm được khách hàng trả giá cao hơn mức giá đã đề xuất, tài sản sẽ được ưu tiên bán cho khách hàng đó.

Công ty TNHH Central Plaza Mỹ Tho Thiên Hộ do ông L.V.L làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư khách sạn 5 sao Central Plaza Hotel Mỹ Tho tại địa chỉ 15B-19 Đường 30/4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Ông L.V.L cũng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Xăng dầu Kim Sơn.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xăng dầu Trung An do bà L.T.V.A làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.