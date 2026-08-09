Ngôi sao tuyển Anh vui vẻ nốc chai champagne Armand de Brignac Brut Gold trị giá 270 bảng. Rashford cũng gây chú ý với loạt phụ kiện đắt đỏ trên người.

Anh diện đôi giày Louis Vuitton, đeo sợi dây chuyền bạc bản lớn với khắc dòng chữ “Home is where the heart is” (Nhà là nơi trái tim thuộc về), cùng chiếc đồng hồ Hublot Square Bang Unico màu đen.

Marcus Rashford trong kỳ nghỉ ở St. Tropez cùng những cô gái mặc bikini - Ảnh: Backgrid

Theo truyền thông Anh, Rashford đang hưởng mức lương 325.000 bảng/tuần. Sau hành trình ở Bắc Mỹ, anh tranh thủ nghỉ ngơi trên chiếc du thuyền thuê ở French Riviera cùng 10 người bạn nữ.

Đáng chú ý, bạn gái lâu năm của Rashford là Lucia Loi không xuất hiện trong chuyến đi này.

Một nhân chứng chia sẻ: “Các cầu thủ Anh đã chơi rất hay tại World Cup 2026 nên họ xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi sau khi giành vị trí thứ ba.

Rashford dành kỳ nghỉ của mình bên một nhóm cô gái xinh đẹp giữa biển. Cậu ấy thực sự đang tận hưởng cuộc sống trong mơ.”

Sau một năm thi đấu cho Barcelona tại La Liga theo dạng cho mượn, Rashford dự kiến trở lại MU để chuẩn bị cho mùa giải mới, khởi tranh vào cuối tháng này.

Theo kế hoạch, tiền đạo 28 tuổi sẽ hội quân cùng đội bóng HLV Michael Carrick vào tuần tới.

Tuy nhiên, tương lai của Rashford tại Old Trafford vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Tuyển thủ Anh nằm trong tầm ngắm của một số CLB lớn như Arsenal và Tottenham.

Nguồn ảnh: Backgrid