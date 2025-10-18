Cao huyết áp tiến triển âm thầm, ít triệu chứng nhưng có thể gây biến chứng nặng như nhồi máu não, suy tim hay suy thận. Nhiều người chủ quan với tình trạng “huyết áp hơi cao” để rồi phải uống thuốc suốt đời. Dù điều trị lâu năm, không ít người vẫn khó kiểm soát huyết áp, nguyên nhân thường do chế độ ăn chưa hợp lý. Nhiều người chỉ chú ý giảm muối, bớt dầu mỡ, trong khi việc ổn định huyết áp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố dinh dưỡng khác.

Theo báo cáo Dinh dưỡng và Bệnh mạn tính của người Trung Quốc, hơn 40% người trưởng thành cao huyết áp, chủ yếu do chế độ ăn nhiều muối, ít chất xơ và nhiều chất béo.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người lớn nên ăn ít nhất 25g chất xơ mỗi ngày, nhưng người dân thành thị trung bình chỉ đạt khoảng 13g. Sự thiếu hụt này là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Rau lang - loại rau giàu kali, ít natri và nhiều chất xơ - được xem là lựa chọn tự nhiên giúp cải thiện đáng kể các yếu tố liên quan đến bệnh.

Rau lang ngày càng được ưa chuộng. Ảnh: Sohu

Rau lang - món ăn dân dã nhưng giá trị cao

Trước đây, lá khoai lang thường bị xem nhẹ, nhưng hiện nay đã được nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho người bị cao huyết áp. Loại rau tưởng chừng đơn giản này chứa nhiều dưỡng chất quý hỗ trợ ổn định huyết áp, bảo vệ mạch máu và giảm gánh nặng cho thận.

1. Cung cấp chất xơ dồi dào

Rau lang chứa khoảng 3g chất xơ trong 100g rau, giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn và loại bỏ cholesterol dư thừa, từ đó giảm áp lực lên thành mạch. Nghiên cứu cho thấy, người tiêu thụ dưới 20g chất xơ mỗi ngày có nguy cơ mắc cao huyết áp cao hơn 30% so với người ăn đủ.

2. Giàu kali và magie

100g lá khoai lang chứa hơn 400mg kali, cao hơn nhiều loại rau khác. Kali giúp thải bớt natri - nguyên nhân chính khiến huyết áp tăng. Ngoài ra, magie trong rau lang giúp điều hòa nhịp tim và thư giãn mạch máu. Một nghiên cứu cho thấy, bổ sung thêm 100mg magie mỗi ngày có thể giúp huyết áp tâm thu giảm 2-3 mmHg, tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa khi duy trì lâu dài.

3. Chứa chất chống oxy hóa tự nhiên

Rau lang giàu polyphenol, nhóm chất chống oxy hóa tương tự trong trà xanh và việt quất. Những hợp chất này giúp chống viêm, bảo vệ lớp nội mô mạch máu và làm chậm quá trình lão hóa mạch - yếu tố quan trọng trong phòng ngừa xơ vữa động mạch và đột quỵ.

4. Cung cấp đạm thực vật và axit amin

Trong 100g rau lang có khoảng 2,5g protein thực vật, là lựa chọn lý tưởng cho người cần kiểm soát lượng đạm. Nghiên cứu năm 2022 cho thấy, người bị cao huyết áp kèm bệnh thận nếu bổ sung thêm protein thực vật thì tỷ lệ protein niệu giảm rõ rệt, mức creatinin ổn định hơn, chứng tỏ chức năng thận được cải thiện.

Lưu ý khi sử dụng

Lá khoai lang không thể thay thế thuốc điều trị, chỉ có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp. Người bị suy thận nặng hoặc được khuyên hạn chế kali nên dùng thận trọng. Người có dạ dày nhạy cảm nên ăn lượng nhỏ, khoảng 100g mỗi ngày.